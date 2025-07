Ποιος πυροδοτεί την παραπληροφόρηση για την κλιματική κρίση και γιατί

Βαριές βροχοπτώσεις, ξηρασίες, μακροχρόνιοι χειμώνες και ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες: αυτή είναι η δύσκολη πραγματικότητα που βιώνει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια που είναι αντιμέτωπη με την κλιματική αλλαγή.

Αυτό το καλοκαίρι χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία αντιμετωπίζουν ακραίους καύσωνες και πυρκαγιές.

Και οι επιστήμονες συμφωνούν ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει σημαντική επίδραση στο τρέχον κλίμα.

Ωστόσο, η άρνηση της ύπαρξης της κλιματικής αλλαγής και η παραπληροφόρηση γύρω από το θέμα έχουν βρει ένα αποτελεσματικό και βολικό πεδίο δράσης στον ψηφιακό κόσμο.

Η τελευταία έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον της Πληροφορίας (IPIE) εντοπίζει διάφορους βασικούς παράγοντες που εμπλέκονται στην παραπληροφόρηση.

Οι συντάκτες της έκθεσης επισημαίνουν διάφορους φορείς, κυρίως άτομα που συνδέονται με εκπροσώπους της πετρελαϊκής βιομηχανίας, πολιτικούς και δεξιούς κύκλους, καθώς και ορισμένες χώρες, όπως η Ρωσία.

Η παραπληροφόρηση για το κλίμα αποκλίνει επίσης από τον λεγόμενο «σκληρό κλιματικό αρνητισμό», όπως δηλώνει η Άννα Σιέβιρεκ, εμπειρογνώμονας σε θέματα επικοινωνίας για το κλίμα, σε συνέντευξή της στο Euronews.

Στη θέση του, αναδύονται πιο λεπτές αλλά εξίσου αποτελεσματικές στρατηγικές παραπληροφόρησης.

Ο Σίμον Μπουγιάλσκι, δημοσιογράφος, ισχυρίζεται ότι η παραπληροφόρηση χρησιμοποιείται ακόμη και από τους ίδιους τους εκπροσώπους της κυβέρνησης.

Not a single UN climate crisis actually took place in 37 years. Just a slick fear campaign using fake & distorted science. The IPCC was created in 1988 to give plausibility. But it was just one more scam. The media, Google, universities & western governments all joined the… pic.twitter.com/d8XaABT4fd

— Peter Clack (@PeterDClack) July 13, 2025