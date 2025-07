Οι σαρωτικές πλημμύρες που προκλήθηκαν στη βορειοανατολική Νιγηρία από τις σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 23 ανθρώπους και έχουν αφήσει άστεγους χιλιάδες κατοίκους, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης στη Γιόλα, καθώς αρκετές συνοικίες της πρωτεύουσας της πολιτείας Ανταμάουα πλημμύρισαν την Κυριακή, σύμφωνα με την ενημέρωση του OCHA.

Eight communities in Adamawa State, northeast Nigeria, have been hit by major flooding after hours of torrential rain. Homes are submerged, lives have been lost, and residents say it’s the worst flood disaster the region has seen in years. @Uykirawa1 reports. pic.twitter.com/GWea7mEHbD

— News Central TV (@NewsCentralTV) July 29, 2025