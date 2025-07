Τι κοινό είχαν μεταξύ τους σχολιαστές του Fox News που ζητούσαν πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν, η προπαγάνδα υπέρ του πολέμου στο Fox News ήταν αδιάκοπη, με εξέχοντες δεξιούς διαφωνούντες, ο Στηβ Μπάνον και ο Τάκερ Κάρλσον να απουσιάζουν εντελώς. Αντίθετα, από το αμερικανικό κανάλι παρέλασαν συντηρητικοί που υποστήριζαν τον πόλεμο. Είχαν όμως κάτι κοινό.

Ο ένας μετά τον άλλο, αυτοί οι καλεσμένοι εμφανίζονταν στις οθόνες της Λευκής Οικίας για να επαινούν τις επιθέσεις του Ισραήλ και να ζητούν περαιτέρω εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανάλυση του Responsible Statecraft, πολλοί καλεσμένοι του Fox χρηματοδοτούνταν από τη βιομηχανία άμυνας, η οποία θα κέρδιζε σημαντικά από την κλιμάκωση σε έναν θερμό πόλεμο μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν.

Ο πρώην βουλευτής Μάικ Γκάλαχερ, εμφανίστηκε στο Fox News επαινώντας την πολεμική εκστρατεία του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. «Πέρα από την φυσική καταστροφή που έχουν επιφέρει οι επιθέσεις του Ισραήλ, συντελείται μια μορφή ψυχικής καταστροφής, σωστά; Απομακρύνοντας σημαντικές ηγεσίες του IRGC, απομακρύνοντας 8 από τους 13 κορυφαίους Ιρανούς επιστήμονες», είπε, αναφερόμενος στη δολοφονία ανώτερων αξιωματικών της Ισλαμικής Φρουράς της Επανάστασης.

«Πιστεύω ότι έχουμε επιβραδύνει το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά αυτό είναι το αρχικό στάδιο μιας πολυφασικής και περίπλοκης αντιπαράθεσης, και είναι σημαντικό εμείς, η Αμερική, να σταθούμε σταθερά πίσω από τον πιο στενό μας σύμμαχο στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ.»

Ο Γκάλαχερ είναι τώρα επικεφαλής άμυνας στην Palantir, μια εταιρεία που παρέχει τεχνολογίες στόχευσης με τεχνητή νοημοσύνη. Πέρυσι, η Palantir υπέγραψε συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ για να «χρησιμοποιήσει την προηγμένη τεχνολογία της Palantir για υποστήριξη πολεμικών αποστολών».

Στρατηγός Κίαν

Ο συνεργάτης του Fox News, ο στρατηγός ε.α. Τζακ Κιν, έκανε επίσης πολλές εμφανίσεις υπέρ της χρήσης βομβαρδιστικών B-2 και βομβών διάτρησης καταφυγίων στο Ιράν. Ο Τζακ Κιν απέκλεισε γρήγορα εναλλακτικές επιλογές. «Υπάρχουν επιλογές που έχουν οι Ισραηλινοί», είπε, «αλλά καμία από αυτές δεν είναι καλύτερη από την επιλογή που έχουμε εμείς.»

Ο Keane, ένθερμος υποστηρικτής της «έκρηξης» των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ πριν 17 χρόνια, ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της General Dynamics και το think tank του, το Institute for the Study of War, χρηματοδοτείται από την εταιρεία. Σύμφωνα με την τελευταία του δήλωση στο SEC το 2018, κατείχε πάνω από 14.000 μετοχές της General Dynamics, αξίας πάνω από 4 εκατομμυρίων δολαρίων σήμερα (δεν είναι σαφές πόσες από αυτές διατηρεί ακόμα).

Υποβρύχιο κλάσης Ohio της General Dynamics, πιθανότατα το USS Georgia, συμμετείχε στην επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, εκτοξεύοντας πάνω από δύο δωδεκάδες πυραύλους Tomahawk σε στόχους στο Ιράν. Ο υπουργός Ναυτικού John Phelan δήλωσε στους νομοθέτες ότι το υποβρύχιο «εκτέλεσε εξαιρετικά, προκαλώντας σημαντική ζημιά στην πυρηνική ικανότητα του Ιράν» κατά την επίθεση.

Πρώην διευθυντής CIA Ντέβιντ Πετρέους

Ο πρώην διευθυντής της CIA, Ντέιβιντ Πετρέους, εμφανίστηκε επίσης αρκετές φορές στο Fox πριν και μετά την αμερικανική επίθεση. Στις 17 Ιουνίου, είπε στην παρουσιάστρια Martha MacCallum ότι ο πρόεδρος έχει δύο επιλογές: «Η μία είναι να εντείνει το τελεσίγραφο που έχει ήδη δώσει για αμετάκλητη παράδοση και να πει… συμφωνείτε να εγκαταλείψετε ολόκληρη την πυρηνική σας προσπάθεια, δεν θα υπάρξουν καθόλου διαπραγματεύσεις και θα επιτρέψετε στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας πλήρη δικαιώματα επιθεώρησης, ή θα καταστρέψουμε το συγκρότημα εμπλουτισμού του αντιδραστήρα Fordow.»

Ο Πετρέους είναι εταίρος στην KKR, μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που επενδύει σε πλατφόρμες διαχείρισης ακινήτων στο Ισραήλ, όπως η Guesty, και σε πολλές εταιρείες άμυνας, συμπεριλαμβανομένων ισραηλινών εταιρειών κυβερνοασφάλειας. Είναι επίσης στρατηγικός σύμβουλος της ισραηλινής εταιρείας κυβερνοασφάλειας Semperis.

Πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Μπράιαν Χουκ

Ο Μπράιαν Χουκ, αντιπρόεδρος παγκόσμιων επενδύσεων στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Cerberus Capital Management, που ηγήθηκε της «μέγιστης πίεσης» της Ουάσιγκτον στο Ιράν κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, εμφανίστηκε επίσης στο Fox News λίγες μέρες πριν τις επιθέσεις. «Έχουν [το Ισραήλ] βομβαρδίσει τις εγκαταστάσεις που διεξάγουν πυρηνική έρευνα. Και νομίζω ότι αυτή η εκστρατεία θα συνεχιστεί. Όπως είπα, είναι πολυεπίπεδη και σχεδιαζόταν εδώ και χρόνια, και τώρα το Ισραήλ ενεργοποίησε τη φάκα.»

Δικηγόρος Μαρκ Ντούμποβιτς

Ο μακροχρόνιος υποστηρικτής του πολέμου στο Ιράκ, Μαρκ Ντούμποβιτς, CEO του Foundation for Defense of Democracies, έκανε δέκα εμφανίσεις στο Fox News, Fox Business και LiveNOW από το Fox ανάμεσα στις επιθέσεις του Ισραήλ και την απόφαση των ΗΠΑ να εμπλακούν άμεσα στον πόλεμο.

Ο Dubowitz χρησιμοποίησε τον χρόνο του για να καλέσει τον πρόεδρο Τραμπ να διαλύσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Το Foundation for Defense of Democracies δεν αποκαλύπτει τις πηγές χρηματοδότησής του.

Φυσικά, πολλοί από τους πιο δυνατούς υποστηρικτές του πολέμου στο Fox — όπως οι Sean Hannity και Mark Levin — δεν έχουν σχέση με τη βιομηχανία άμυνας. Άλλοι απλώς δεν αποκαλύπτουν τη χρηματοδότησή τους, οπότε το Responsible Statecraft δεν μπορεί πάντα να γνωρίζει, όπως αναφέρει.