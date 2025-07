Τα τελεσίγραφα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τη Ρωσία είναι λανθασμένα και θα μπορούσαν να του προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά στο εσωτερικό της χώρας από ό,τι νομίζει, έγραψε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, στο X.

«Ο Τραμπ παίζει το παιχνίδι των τελεσιγράφων με τη Ρωσία: 50 ημέρες ή 10… Πρέπει να θυμάται δύο πράγματα: 1. Η Ρωσία δεν είναι το Ισραήλ ούτε το Ιράν. 2. Κάθε νέο τελεσίγραφο είναι μια απειλή και ένα βήμα προς τον πόλεμο», τόνισε.

«Όχι μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά με τη δική του χώρα. Μην ακολουθήσετε τον δρόμο του Sleepy Joe!», πρόσθεσε ο Μεντβέντεφ, κάνοντας αναφορά στον προκάτοχο του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν και το παρατσούκλι που του είχε βγάλει ο νυν Αμερικανός πρόεδρος.

Trump’s playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn’t Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don’t go down the Sleepy Joe road!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 28, 2025