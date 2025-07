Ο Τομ Λέρερ, καθηγητής μαθηματικών, πιο γνωστός ως δημιουργός σατιρικών τραγουδιών, πιανίστας και ερμηνευτής, οι σαρδόνιοι στίχοι του οποίου τον έκαναν αγαπημένο μουσικό πολλών Αμερικανών, πέθανε σε ηλικία 97 ετών, ανέφεραν χθες Κυριακή μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ο επιστήμονας, στιχουργός, συνθέτης και τραγουδιστής απεβίωσε το Σάββατο στο σπίτι του στο Κέμπριτζ, κοντά στη Βοστόνη, στην πολιτεία της Μασαχουσέτης (βορειοανατολικά), επιβεβαίωσε προσωπικός του φίλος, ο Ντέιβιντ Χέρντερ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times.

Οι σαρκαστικοί, συχνά σκοτεινοί στίχοι του Τομ Λέρερ, που συνοδεύονταν από απελπιστικά χαρωπές μελωδίες στο πιάνο, αντανάκλαση της λατρείας του για τις μουσικές κωμωδίες του Μπρόντγουεϊ, γοήτευσαν πολλούς μουσικόφιλους τα χρόνια του 1950 και του 1960.

Παιδί θαύμα, πήρε πτυχίο από το Χάρβαρντ στα 19 του και κατόπιν άρχισε να διδάσκει μαθηματικά στο περίβλεπτο πανεπιστήμιο MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Με απόψεις πολύ μπροστά από την εποχή του για ζητήματα όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, ή η διάδοση των πυρηνικών όπλων, ο Τομ Λέρερ έγινε διάσημος για το καυστικό χιούμορ του και τις παλαβές ρίμες του.

Αρεσκόταν σε καυστικά αστεία, για θέματα από τον φόνο ως τις συζυγικές εντάσεις, από τη χημεία ως την αποστροφή του για τα περιστέρια.

«Δηλητηριάζοντας περιστέρια στο πάρκο» ήταν άλλωστε ο τίτλος ενός από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Τομ Λέρερ, στο οποίο αναφέρεται σε ζευγάρι που σκοτώνει την ώρα του την άνοιξη εξοντώνοντας περιστέρια με στρυχνίνη («μια πρέζα τόση δα αρκεί!»).

