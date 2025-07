Τζόνι Ντεπ: Εμφάνιση – έκπληξη σε συναυλία του Άλις Κούπερ για τον Όζι Όσμπορν – «Ισόβιος»

Σε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον θρυλικό Όζι Όσμπορν, που έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου, σε ηλικία 76 ετών, ο Τζόνι Ντεπ ανέβηκε στη σκηνή της O2 Arena το βράδυ της Παρασκευής, 25 Ιουλίου 2025, για να τιμήσει τον θρύλο της heavy metal.

O Nτεπ ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλία του Άλις Κούπερ, ο οποίος φορούσε ένα μπλουζάκι με τη μορφή του Όσμπορν, κατά την ερμηνεία του εμβληματικού τραγουδιού των Black Sabbath, Paranoid, που κυκλοφόρησε το 1970.

Ο Κούπερ, 77, θέλησε να τιμήσει τον Όζι Όσμπορν τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, προσφέροντας στο κοινό μια ανεπανάληπτη στιγμή.

Ο Τζόνι Ντεπ, 62, γνωστός για τη συμμετοχή του στους Hollywood Vampires, το συγκρότημα στο οποίο συμπράττει με τον Κούπερ και τον Τζο Πέρι, εμφανίστηκε στη σκηνή με την κιθάρα του στο μέσο του Paranoid.

Καθώς το τραγούδι ολοκληρωνόταν, ο Κούπερ ύψωσε τη γροθιά του στον αέρα, σε ένα εμφανές σημάδι σεβασμού προς τον εκλιπόντα Πρίγκιπα του Σκότους.

Η εμφάνιση ήταν μέρος της sold-out συναυλίας του Άλις Κούπερ στο Λονδίνο, μαζί με τους Judas Priest. Η συναυλία συνέπεσε χρονικά με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του συγκροτήματος του Άλις Κούπερ, The Revenge of Alice Cooper, που σηματοδοτεί την πρώτη τους νέα δισκογραφική δουλειά μετά από περισσότερα από 50 χρόνια -μετά το Muscle of Love του 1973.

Για να γιορτάσει την περίσταση, ο Τζόνι Ντεπ παρέμεινε στη σκηνή και μετά το αφιέρωμα στον Όζι Όσμπορν, ερμηνεύοντας το κλασικό School’s Out μαζί με τα αρχικά μέλη του συγκροτήματος, Ντένις Ντάναγουεϊ, Νιλ Σμιθ και Μάικλ Μπρους.

Ο Κούπερ και ο Ντεπ είναι μακροχρόνιοι συνεργάτες, καθώς αποτελούν μέρος των Hollywood Vampires από το 2012, έχοντας κυκλοφορήσει το πιο πρόσφατο στούντιο άλμπουμ τους, Rise, το 2019.

Συγκινητικό αντίο

Σε συνέντευξή του στο Planet Rock στις 25 Ιουλίου, ο Άλις Κούπερ μοιράστηκε αναμνήσεις από τον Όζι Όσμπορν, για τον οποίο δήλωσε ότι είχαν «αμοιβαίο σεβασμό» μετά από συνεργασίες και κοινές εμφανίσεις όλα αυτά τα χρόνια.

«Ήμουν καθ’ οδόν προς τη σκηνή όταν έμαθα για [τον θάνατό του]», είπε ο Κούπερ. «Και σκέφτηκα, ‘Ω, αυτό δεν είναι σωστό’. Μόλις είχε κάνει αυτή [την εμφάνιση]. Και τον είχα δει. Ήταν μια χαρά. Αλλά όταν τελικά το συνειδητοποίησα, ήταν ένα σοκ!».

«Στο τέλος της συναυλίας, είπα απλά, ‘Όλοι, ας πούμε καληνύχτα στον Όζι’. Και όλοι απλά [φώναζαν], ‘Όζι, Όζι’. Ήταν ένας πολύ αγαπητός χαρακτήρας στη ροκ», συνέχισε ο ρόκερ.

Ο Κούπερ χαρακτήρισε επίσης τον Όσμπορν ένα αειθαλές κεφάλαιο στη ροκ μουσική κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο The Scott Mills Breakfast Show.

«Υπάρχουν κάποιοι τύποι που είναι ισόβιοι. Οι Stones, οι Beatles – που ακόμα το κάνουν», είπε ο Κούπερ. «Και το κάνουν εκπληκτικά καλά. Και απλά ένιωσα, ‘Θα το κάνω αυτό μέχρι να μην μπορώ να το κάνω’. Και νομίζω ότι ο Όζι ήταν το ίδιο πράγμα».

Η οικογένεια του Όσμπορν ανακοίνωσε τον θάνατό του ανακοινώνοντας ότι «ήταν με την οικογένειά του και περιτριγυρισμένος από αγάπη».

Ο θάνατός του ήρθε πέντε χρόνια αφότου ο ρόκερ ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2020 ότι είχε διαγνωστεί με νόσο του Πάρκινσον το 2003.

Ο Όσμπορν τιμήθηκε επίσης από αναρίθμητους καλλιτέχνες όπως ο Yungblud, ο Έλτον Τζον, ο Τζέισον Μομόα, ο Drake και ο Τζιν Σίμονς μετά τον θάνατό του.