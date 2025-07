Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το απόγευμα οι αρχές της Σαρδηνίας, όταν μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε απροειδοποίητα στην περιοχή Βιλασιμίους, μία από τις δημοφιλέστερες παραλιακές ζώνες του νησιού, προκαλώντας σκηνές χάους και πανικού.

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, η φωτιά έφτασε σε απόσταση αναπνοής από την παραλία, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθεια διαφυγής από τη στεριά.

Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και τροφοδοτήθηκε από τους σφοδρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να εξαπλωθεί ταχύτατα, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης σε λουόμενους και επισκέπτες.

Πολλοί τουρίστες, οι οποίοι απολάμβαναν τη θάλασσα και την ηλιοθεραπεία τους, δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν προς τα οχήματά τους και αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν απειλητικά.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του λιμενικού, της ακτοφυλακής καθώς και της οικονομικής αστυνομίας, οι οποίες ξεκίνησαν συντονισμένη επιχείρηση εκκένωσης δια θαλάσσης.

Χρησιμοποιώντας φουσκωτά και ταχύπλοα σκάφη, οι Αρχές κατάφεραν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να απομακρύνουν τουλάχιστον 140 άτομα από την ακτή, οδηγώντας τα σε ασφαλέστερα σημεία.

Η εικόνα στην παραλία θύμιζε εμπόλεμη ζώνη: μαύροι καπνοί σκέπαζαν τον ουρανό, ενώ δεκάδες οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς, καθώς δεν ήταν δυνατό να απομακρυνθούν εγκαίρως.

#NEWS – #Incendio in #Sardegna, fiamme a ridosso della spiaggia di #Villasimius, bagnanti in fuga.

Grave situazione a #PuntaMolentis, il fuoco ha bloccato quasi integralmente le possibili uscita. Mobilitata anche la Capitaneria di porto di #Cagliari per una possibile operazione… pic.twitter.com/5tFi9fkrol

— Tv2000.it (@TV2000it) July 27, 2025