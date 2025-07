«Ελπίζω να χάνετε τόνους χρημάτων» – Ο Τζεφ Ντάνιελς χλευάζει τους ψηφοφόρους του Τραμπ

Ο ηθοποιός Τζεφ Ντάνιελς δήλωσε ότι ελπίζει όσοι ψήφισαν για τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο να χάσουν χρήματα ως συνέπεια της πολιτικής τους πράξης.

Μιλώντας στο podcast The Best People With Nicolle Wallace του MSNBC, ο Ντάνιελς απευθύνθηκε στους υποστηρικτές του προέδρου, λέγοντας: «Ελπίζω να χάσετε τόνους χρημάτων, όσοι από εσάς πιστεύατε ότι αυτό θα ήταν εντάξει. Η ερώτησή μου είναι “τι θα κάνετε τώρα εσείς γι’ αυτό;»».

Ο Ντάνιελς συνέχισε λέγοντας ότι πιστεύει πως το «καλαμπούρι» των δασμών του Τραμπ θα του κοστίσει σε υποστηρικτές. «Για μισό λεπτό, ο λογαριασμός του παντοπωλείου είναι πόσο; 180 δολάρια παραπάνω; Δεν μπορώ να πάρω το αυτοκίνητο που πρέπει να έχω αν δεν πληρώσω άλλα 8.000 δολάρια. Τι; Ποιον να κατηγορήσω γι’ αυτό; Ένα μόνο άτομο….

Ο «φιδέμπορας»

»Στο τέλος της ημέρας, όλη αυτή η ιστορία θα αφορούσε μόνο την τιμή των αυγών… γιατί αυτό μας είπε… ότι θα μειώσει την τιμή των αυγών ή τον λογαριασμό του παντοπωλείου μας», συνέχισε ο Ντάνιελς, προτού χαρακτηρίσει τον Τραμπ ως «φιδέμπορα».

Ο Ντάνιελς δήλωσε ότι εξεπλάγη από τον ρυθμό των αλλαγών από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε και πάλι τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο. «Έχουμε χάσει την αξιοπρέπεια, έχουμε χάσει την ευγένεια, έχουμε χάσει το σεβασμό για το κράτος δικαίου – τα έχουμε χάσει όλα» είπε.

«…το να είσαι άνθρωπος»

«Έχουμε αποδεχθεί τη λεκτική βία στο διαδίκτυο. Έχουμε εξομαλύνει τον εκφοβισμό- όσο και αν η έξυπνοι άνθρωποι προσπάθησαν, ξέρετε, να το αλλάξουν αυτό, επέστρεψε… Θέλω να πω, κανείς δεν έχει να πει καλά πράγματα για τους πολιτικούς. Ποτέ δεν το έκαναν.

»Πηγαίνετε πίσω στον Μαρκ Τουέιν… Αλλά ιδανικά, υποτίθεται ότι εκλέγουμε τους καλύτερους από εμάς. Όχι τους χειρότερους. Ο Τραμπ είναι όλα όσα είναι λάθος όχι μόνο με την Αμερική, αλλά και με το να είσαι άνθρωπος».

Dumb and Dumber

Τα πιο πρόσφατα έργα του Ντάνιελς ήταν οι τηλεοπτικές σειρές American Rust και A Man in Full. Έγινε διάσημος με ρόλους στις ταινίες Ragtime, Terms of Endearment και Heartburn, πριν βρει διεθνή αναγνώριση στο The Purple Rose of Cairo το 1985.

Άλλες ταινίες του περιλαμβάνουν τα Something Wild, The Squid and the Whale, Speed, Dumb and Dumber και Steve Jobs.

Υποδύεται τον Ρόναλντ Ρέιγκαν απέναντι από τον Τζάρεντ Χάρις ως Μιχαήλ Γκορμπατσόφ σε μια επερχόμενη μεταφορά της Συνόδου Κορυφής του Ρέικιαβικ του 1986.

*Με στοιχεία από theguardian.com