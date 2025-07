Η Αθήνα συμμετέχει στη πανευρωπαϊκή διαμαρτυρία για το λιμό στη Γάζα – Με άδειες κατσαρόλες στο Σύνταγμα

Συμβολικές συγκεντρώσεις με άδειες κατσαρόλες για τον εντεινόμενο λιμό στη Γάζα χθες και σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές μητροπόλεις και μεγαλουπόλεις. Παρίσι, Στοκχόλμη, Βερολίνο και Βαρκελώνη δίνουν το «παρών».

Την ίδια στιγμή στην Αίγυπτο οι κάτοικοι παραθαλάσσιων περιοχών γεμίζουν πλαστικά μπουκάλια με όσπρια και αλεύρι με την ελπίδα τα ρεύματα να τα βγάλουν στη Γάζα.





Η κατάσταση στη Γάζα είναι σε οριακό σημείο την ώρα που οι νεκροί από τον λιμό έχουν ξεπεράσει τους 100. Δεκάδες βίντεο με τους κατοίκους της Γάζας να αργοσβήνουν από τον λιμό έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με τους δημοσιογράφους της Γάζας να είναι οι πρώτοι που βγήκαν μπροστά.

In Stockholm, protesters banged on empty pots and containers to symbolize the famine in Gaza, denouncing the ongoing blockade and humanitarian crisis. Passersby joined in solidarity. pic.twitter.com/lsGAP8G4AA — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) July 24, 2025

Yesterday evening, we went to the square of Barcelona City Hall and the Generalitat de Catalonia to bang empty pots and demand an end to the Israeli genocide and the deliberate starvation of our survivors in Gaza. Israel must be treated as the pariah state it is. #GazaStarving! pic.twitter.com/eIBX2Se8UH — Dr. Abusalama (@ShahdAbusalama) July 24, 2025

Το Ισραήλ έχει αναστείλει την ανθρωπιστική βοήθεια των διεθνών οργανισμών

Το Ισραήλ επιτρέπει μικρές ποσότητες τροφίμων να εισέλθουν στον θύλακα που δεν επαρκούν για τον πληθυσμό, ενώ σε πολλές καταγεγραμμένες περιπτώσεις έχουν ανοίξει πυρ με θύματα πεινασμένους αμάχους. Τα θύματα στα «κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας» του Gaza Humanitarian Foundation ανέρχονται σε περισσότερα από 800.

Στα κοινωνικά δίκτυα οι Παλαιστίνιοι ζητούν χρήματα για τρόφιμα καθώς η τεράστια ζήτηση και η μικρή προσφορά έχει εκτοξεύσει τις τιμές των τροφίμων στα ύψη. Με τις τιμές να είναι εφιαλτικά υψηλότερες στη βόρεια Γάζα. Το ζήτημα όμως είναι πως λείπουν τα τρόφιμα συνολικά, ενώ οι τράπεζες παρακρατούν έως και το 40% των χρημάτων που μεταφέρονται ηλετρονικά.

Protesters in Berlin bang pots and pans to protest the starvation in Gaza pic.twitter.com/TKrNKdimcb — James Jackson (@derJamesJackson) July 24, 2025

An activist in Paris, France, bangs a pot through the window of his home to sound the alarm over the Israeli war of starvation in Gaza. pic.twitter.com/b6HggkmoTW — Quds News Network (@QudsNen) July 23, 2025

«Τρόφιμα από την θάλασσα στην θάλασσα»

Η ιδέα προτάθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, από έναν Αιγύπτιο ακαδημαϊκό και μηχανικό που ζει στην Ιαπωνία, ο οποίος πρότεινε ότι η παράδοση τροφίμων μέσω θαλάσσης ήταν η πιο πρακτική μέθοδος, δεδομένου του συνεχιζόμενου αποκλεισμού της Γάζας.

Σε μια ανάρτηση στο Facebook, εξήγησε ότι ένα σφραγισμένο πλαστικό δοχείο 25 λίτρων μπορεί να χωρέσει περίπου έξι έως οκτώ κιλά τροφίμων, αφήνοντας ένα κενό αέρα περίπου οκτώ λίτρων για να εξασφαλιστεί η πλευστότητα.

Πρόσθεσε ότι τα δοχεία πρέπει να απελευθερώνονται τουλάχιστον τέσσερα χιλιόμετρα από την ακτή, σε γωνία 60 μοιρών προς τα βορειοανατολικά, για να παρακάμψουν τα αντίθετα ρεύματα.

«Τα επιφανειακά ρεύματα στην ανατολική Μεσόγειο ρέουν από δυτικά προς ανατολικά, με ταχύτητα έως 0,8 χλμ./ώρα, πράγμα που σημαίνει ότι τα δοχεία θα μπορούσαν να φτάσουν στις ακτές της Γάζας εντός 72-96 ωρών, αν σταλούν από περιοχές όπως η Δαμιέττα ή ανατολικά του Πορτ Σάιντ», ανέφερε η ανάρτηση. Κάτι που πολλοί Αιγύπτιοι προσπάθησαν να κάνουν πράξη!

Πολύς κόσμος αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα

Στο Σύνταγμα έχουν μαζευτεί από πριν τις 20:00 εκατοντάδες κόσμου που αψήφησαν τον καύσωνα, με άδειες κατσαρόλες στα πλαίσια καλέσματος του March to Gaza, κομμάτων και φοιτητών.