Κύπρος: Δεύτερη μέρα μάχη με τη φωτιά – Ενεργοποιήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Τεράστια είναι η καταστροφή από τη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη στην επαρχία της Λεμεσού στην Κύπρο, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Υπάρχουν επίσης και αρκετοί τραυματίες.

Η φωτιά, που εξακολουθεί να μαίνεται, έχει ήδη κάψει 124 χιλιόμετρα γης, ενώ έχουν καταστραφεί σπίτια και πολλές αγροτικές εκτάσεις και βιοτεχνίες. Επίσης, πολλά σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Οι κυπριακές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο του εμπρησμού.

Οι αρχές έχουν ανοίξει ήδη έναν τραπεζικό λογαριασμό για την ενίσχυση των πληγέντων. Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, μέσω του οποίου θα σταλούν στο νησί εναέρια και άλλα μέσα, για να ενισχύσουν τις εγχώριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία στην Κύπρο, οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί και εμποδίζουν το έργο της πυρόσβεσης. Οι τοπικοί άρχοντες, με δηλώσεις τους στα κυπριακά ΜΜΕ επισημαίνουν ότι αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι οι διαρκείς αναζωπυρώσεις, εξαιτίας των ανέμων.

Καθώς η πυρκαγιά εξελίσσεται, περισσότερα χωριά και οικισμοί εκκενώνονται. Η έκταση της φωτιάς είναι τόσο μεγάλη, που οι καπνοί πνίγουν ακόμη και την πόλη της Λεμεσού.

Έπειτα από το αίτημα της Λευκωσίας προς τις Βρυξέλλες, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ κινητοποίησε δύο αεροπλάνα Canadair από τον κοινό στόλο πυρόσβεσης της ΕΕ, τη rescEU.

«Αυτή την περίοδο των πυρκαγιών, εκτός από την υποστήριξη της Κύπρου, η ΕΕ ανταποκρίθηκε σε αρκετές έκτακτες ανάγκες πυρκαγιών στην Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, αναπτύσσοντας πυροσβεστικά αεροπλάνα, συμπεριλαμβανομένων μέσων rescEU από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κροατία και ελικοπτέρων από την Ουγγαρία, καθώς και στέλνοντας πυροσβεστικό εξοπλισμό στη Συρία από τη Γερμανία και τη Γαλλία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΕ.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, πυροσβέστες από όλη την Ευρώπη είχαν στρατηγικά τοποθετηθεί σε βασικές περιοχές υψηλού κινδύνου στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία, συνεχίζοντας να υποστηρίζουν τις τοπικές ομάδες αντιμετώπισης, όπως απαιτείται. Συνολικά, περίπου 670 πυροσβέστες από 14 χώρες συμμετέχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία», καταλήγει η ανακοίνωση.

Προς την Κύπρο κατευθύνονται επίσης δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που παραχώρησε η Αίγυπτος. Η Ελλάδα, σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αποστέλλει 26 δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ). Οι 16 είναι από την 1η ΕΜΟΔΕ Αθήνας και οι 10 από τη 2η ΕΜΟΔΕ (Θεσσαλονίκη). Αναχώρησαν από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας στις 4 μ.μ. με στρατιωτικό αεροσκάφος C-27, αρχικά για τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα πάνε στην Κύπρο.

🚨🇨🇾🇪🇺authorities have requested firefighting assistance through the EU Civil Protection Mechanism to fight the devastating fire in Limassol district.

In response, the EU has mobilised two Canadair airplanes from the EU’s joint firefighting fleet, #rescEU, stationed in Spain. pic.twitter.com/aLKtYoaWNT

— European Commission in Cyprus (@EUCYPRUS) July 24, 2025