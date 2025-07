Ισραήλ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στον κόσμο – Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλούν οι Αρχές

Οκτώ στρατιώτες τραυματίστηκαν την Πέμπτη όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου στο κέντρο του Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, με την αστυνομία να κάνει λόγο για «τρομοκρατική επίθεση».

«Δύο στρατιώτες υπέστησαν μέτρια τραύματα και έξι ελαφρά, σε επίθεση με αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στον κόσμο στη διασταύρωση του Μπέιτ Λιντ», διευκρινίζει η ανακοίνωση του στρατού.

Μια 45χρονη πωλήτρια, η Κινερέτ Χανούκα δήλωσε στη Γαλλικό Πρακτορείο ότι ένας άνδρας που επέβαινε σε αυτοκίνητο της «έκοψε τον δρόμο» προτού επιταχύνει προς την κατεύθυνση μιας στάσης λεωφορείου κοντά στην πόλη Κφαρ Γιόνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το όχημα βρέθηκε στο ίδιο σημείο αλλά χωρίς τον οδηγό και έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό.

🚨JUST IN: A car-ramming attack near Kfar Yona (Center of Israel). 7 injured from a vehicle ramming, including two moderate and five light injuries. pic.twitter.com/bSAxkaNM54

— Raylan Givens (@JewishWarrior13) July 24, 2025