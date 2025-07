Τα ποσοστά γεννήσεων στην Ευρώπη έχουν φτάσει στο ναδίρ – Αυτές είναι οι λιγότερο γόνιμες χώρες

Τα τελευταία στοιχεία για τη γονιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν απέχουν πολύ από μία αποκαλυπτική εικόνα.

Για το έτος 2024, πολλές ευρωπαϊκές χώρες αναφέρουν τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων των τελευταίων δεκαετιών, αν όχι τα χαμηλότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Ενώ οι ειδικοί λένε ότι χρειάζονται 2,1 παιδιά ανά γυναίκα για να διατηρηθεί σταθερός ο πληθυσμός, αρκετές χώρες παρουσιάζουν σταθερά ποσοστά κάτω από 1,5, σύμφωνα με το euronews.

Το επίπεδο γονιμότητας στη Γερμανία έπεσε στο 1,35, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1994 (1,24), που ακολούθησε μια περίοδο ύφεσης.

Η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της χώρας δηλώνει σαφώς ότι «η καθαρή μετανάστευση ήταν η μόνη αιτία της αύξησης του πληθυσμού».

Ωστόσο, παρά τον αριθμό των μεταναστών, ο πληθυσμός αυξήθηκε μόνο κατά 0,1% ή 121.000 άτομα πέρυσι.

Στην πραγματικότητα, «πεθαίνουν περισσότεροι άνθρωποι από όσους γεννιούνται», αναφέρει το ινστιτούτο.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των γερμανικών ομόσπονδων κρατιδίων.

Ενώ ο πληθυσμός αυξήθηκε σε πλουσιότερες ομοσπονδιακές πολιτείες, όπως η Βαυαρία ή το Αμβούργο, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στις φτωχότερες Θουριγγία, Σαξονία και Σαξονία-Άνχαλτ.

Στη γειτονική Αυστρία, η κατάσταση ήταν ακόμη πιο ανησυχητική το 2024, με τη χώρα να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων που έχει σημειωθεί ποτέ: 1,32 ή 77.238 νέα παιδιά, μια μείωση 0,5%, σύμφωνα με την Statistik Austria.

