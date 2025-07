Τα τελευταία τρία χρόνια, τουλάχιστον έντεκα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν καταγράψει αύξηση στα επίπεδα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, μια ανησυχητική τάση που αντανακλά τις βαθύτερες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες εντός της Ένωσης.

Παρά τις επιμέρους βελτιώσεις σε ορισμένους δείκτες, οι αριθμοί δείχνουν μια πραγματικότητα που δεν επιτρέπει εφησυχασμό: σημαντικά τμήματα του ευρωπαϊκού πληθυσμού παραμένουν στο περιθώριο, παλεύοντας να εξασφαλίσουν τα βασικά.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το 2024, πάνω από το 21% των Ευρωπαίων—δηλαδή περισσότεροι από ένας στους πέντε—διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Αν και παρατηρήθηκε μια μικρή μείωση της τάξης του 0,4% σε σχέση με το 2023, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μείωση αυτή δεν αποτελεί ουσιαστική πρόοδο.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Φτώχειας (EAPN) έσπευσε να υπογραμμίσει την επιφανειακή φύση της στατιστικής αυτής βελτίωσης, σημειώνοντας πως «δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε όταν οι ουρές για τα συσσίτια μεγαλώνουν, όλο και περισσότεροι κοιμούνται στους δρόμους και η ανάγκη για κοινωνική πρόνοια διογκώνεται καθημερινά».

Τα ποσοστά των πολιτών που ζουν υπό την απειλή φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Η Βουλγαρία (30,3 %), η Ρουμανία (27,9 %) και η Ελλάδα (26,9 %) βρίσκονται στις τρεις πρώτες θέσεις, με τα υψηλότερα ποσοστά.

Η κατάσταση είναι εξίσου ανησυχητική και στη Γαλλία, όπου σύμφωνα με το INSEE (Εθνική Υπηρεσία Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών), το ποσοστό φτώχειας έφτασε στο 15,4% το 2023, το υψηλότερο επίπεδο από το 1996.

Η αύξηση αυτή πλήττει κυρίως μονογονεϊκές οικογένειες και παιδιά, ενώ οι συνταξιούχοι φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερο.

In 2023, 94.6 million people in the EU (21% of the population) were at risk of poverty or social exclusion. 💰🧑‍🤝‍🧑

Highest in:

🇷🇴Romania (32%)

🇧🇬Bulgaria (30%)

🇪🇸Spain (27%)

Lowest:

🇨🇿Czechia (12%)

🇸🇮Slovenia (14%)

🇫🇮Finland and 🇵🇱Poland (both 16%)

➡ https://t.co/VwV4HYELb1 pic.twitter.com/IILBaAsZaZ

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) June 12, 2024