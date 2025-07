Τουλάχιστον δύο νεκροί στο Νιου Τζέρσεϊ – Σφοδρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες στην περιοχή

Μεγάλες πλημμύρες και ισχυρές βροχοπτώσεις σάρωσαν τμήματα των βορειοανατολικών ΗΠΑ το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι στο Νιου Τζέρσεϊ, ενώ στη Νέα Υόρκη, η ημέρα ξεκίνησε με πλημμυρισμένους σταθμούς Μετρό και σοβαρές καθυστερήσεις στα δρομολόγια, αν και οι τα προβλήματα και στις δύο περιοχές φάνηκε να αποκαθίστανται αργότερα.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου οι πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 130 ανθρώπους στο κεντρικό Τέξας, οι πλημμύρες στα βορειοανατολικά της χώρας προκάλεσαν επιχειρήσεις διάσωσης πολιτών από το νερό, προσγείωσαν αεροπλάνα και άφησαν οχήματα βυθισμένα μέχρι τη μέση, εν μέσω ανησυχιών για τον αυξανόμενο αριθμό των θανάτων από πλημμύρες τα τελευταία χρόνια λόγω των ισχυρότερων βροχοπτώσεων, που τροφοδοτούνται εν μέρει από την κλιματική αλλαγή.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι έπεσαν πάνω από 15 εκατοστά βροχής μέσα σε λίγες ώρες στο βόρειο Νιου Τζέρσεϊ.

Στην κομητεία Union County, το περιφερειακό κέντρο επικοινωνιών δέχτηκε περισσότερες από 1.200 κλήσεις έκτακτης ανάγκης μέσα σε μόλις δύο ώρες στο αποκορύφωμα της καταιγίδας, σύμφωνα με δήλωση της διευθύντριας επικοινωνιών της κομητείας, Kelly Martins.

Family friend sent me this video of a significant flash flood in Somerville, New Jersey. #NJwx pic.twitter.com/t5vFhw6aUr

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέσυραν ένα βυθισμένο όχημα και ανέσυραν δύο άτομα νεκρά. Το αστυνομικό τμήμα της κομητείας και οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να σώσουν 21 άτομα από τις πλημμύρες.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty ανέφερε προσγειώσεις, καθυστερήσεις και διακοπές πτήσεων, καθώς οι αξιωματούχοι του Νιου Τζέρσεϊ προειδοποίησαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τα περιττά ταξίδια. Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες φαίνεται ότι επέστρεψαν στο φυσιολογικό μετά από «σοβαρές επιπτώσεις» λόγω των καιρικών συνθηκών, δήλωσε η New Jersey Transit.

Τα λεωφορεία επίσης καθυστέρησαν – βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν βυθισμένα οχήματα στο νερό.

Our crews were on the scene in Scotch Plains, New Jersey, where they witnessed a dramatic water rescue unfold.

A flash flood warning is still in effect as downpours soak parts of Tri-State Area. https://t.co/GPdoGdfJTU pic.twitter.com/qM83uP8t9H

— CBS New York (@CBSNewYork) July 15, 2025