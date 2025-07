Τα δύο πρόσωπα του καιρού: Από τις πλημμύρες της Καταλονίας, στα 33άρια του Λονδίνου

Εικόνες αποκάλυψης βλέπει κανείς σε αρκετές περιοχές της Ισπανίας με τη χώρα της Ιβηρικής να βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές πλημμύρες, που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα.

Ειδικότερα, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν το απόγευμα του Σαββάτου τη βορειοανατολική Ισπανία, προκαλώντας ξαφνικές πλημμύρες, αγνοούνται δύο άνθρωποι.

«Αναζητούμε δυο ανθρώπους στην Κουβέγιες», κοινότητα 17.000 κατοίκων, περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Βαρκελόνη, ανέφερε η πυροσβεστική μέσω X.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρασύρθηκαν από τα φουσκωμένα νερά του (ποταμού) Φος», που εκβάλλει στη Μεσόγειο, εξήγησε η πηγή αυτή, επισημαίνοντας πως ομάδες της ψάχνουν τις «όχθες» καθώς και «στόμιό» του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει κάποια επίσημη αναφορά στις Αρχές για αναζήτηση κάποιου ατόμου, με τις ισπανικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τουρίστες της περιοχής.

«Ίσως είναι αλλοδαποί», δήλωσε η Ρόζα Μονσεράτ Φονόλ, δήμαρχος του Κουμπέλιες. «Ίσως σήμερα είναι η μέρα που κάποιος τους αναφέρει ως αγνοούμενους» συμπλήρωσε

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής δημοσιοποιήθηκε καθώς στη βορειοανατολική Ισπανία έπεσαν καταρρακτώδεις βροχές από το απόγευμα του Σαββάτου. Ειδικά στην Καταλονία, οι αρχές κήρυξαν κόκκινο συναγερμό, στέλνοντας προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά των κατοίκων.

Οι βροχές προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες που επηρέασαν ιδίως νοσοκομείο της Βαρκελώνης, το οποίο αναγκάστηκε να αναστείλει τις εισαγωγές νέων ασθενών, αφού κόπηκε το ρεύμα.

Στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, αεροσκάφος που μόλις είχε απογειωθεί με προορισμό τις ΗΠΑ αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή, να επιστρέψει εκεί, καθώς υπέστη ζημιές από χαλαζόπτωση στο πρόσθιο τμήμα του.

Επίσης, η καταιγίδα ανάγκασε τους ισπανικούς σιδηροδρόμους (RENFE) να αναστείλουν τα δρομολόγια για ώρες σ’ όλη την Καταλονία, τόσο αυτά των τρένων υψηλής ταχύτητας, όσο και περιφερειακών και προαστιακών συρμών.

Δεκάδες οι παροχές βοήθειας

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας παρείχαν φροντίδες σε πάνω από 70 ανθρώπους, πάντως κανείς τους δεν ήταν σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Υπενθυμίζεται ότι ο κόκκινος συναγερμός, που κηρύχθηκε περί τις 17:00, τερματίστηκε περί τις 19:00.

12-13.07.2025#Spain

A storm in #Cataluña caused enormous material damage. The government declared a storm warning in 25 provinces. Flooded streets, commercial premises, houses, garages, road closures and complete cessation of rail service. There are victims and missing persons. pic.twitter.com/4VYAJOCRUw

— Climate Review (@ClimateRe50366) July 13, 2025