Η Ευρώπη στον φούρνο: Νέες προειδοποιήσεις για τις καιρικές συνθήκες σε Ελλάδα και Ισπανία

Ζεστός και ηλιόλουστος καιρός επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, με περιοχές της Ελλάδας αναμένεται επίσης να αντιμετωπίσουν ακραίες θερμοκρασίες, μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν πολλούς τουριστικούς προορισμούς τις τελευταίες εβδομάδες.

Ταυτόχρονα, οι πιο ακραίες θερμοκρασίες αναμένονται την επόμενη εβδομάδα σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Κίτρινες προειδοποιήσεις για καύσωνα έχουν εκδοθεί σε περιοχές της Ισπανίας γύρω από τη Σαραγόσα και στο νότο, όπου οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 36 °C την Παρασκευή, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας AEMET.

Ζεστός καιρός αναμένεται και πιο βόρεια, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, με θερμοκρασίες στο Λονδίνο να φτάνουν τους 32 °C την Παρασκευή, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για την προστασία της υγείας σε ολόκληρη τη χώρα.

🌡 June 2025 was the 3rd-warmest June globally, and western Europe recorded its warmest June on record.#C3S data shows temps soared 🌍

🗓 20.49°C in w Europe – 2.81°C above average.

📊 Explore the latest Climate Bulletin: https://t.co/lfdDdmkuQt#CopernicusEU #ImageOfTheDay pic.twitter.com/JVaq24GyMN

— Copernicus EU (@CopernicusEU) July 11, 2025