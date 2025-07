Το νέο συμβόλαιο που θα υπογράψει με τους Γουίζαρντς ο Τρίσταν Βούκσεβιτς

Μία ακόμη ευκαιρία να αποδείξει την αξία του και να «μονιμοποιηθεί» στο NBA θα έχει ο Τρίσταν Βούκσεβιτς (22, 2,13), καθώς όπως αποκάλυψε ο γνωστός δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια, οι Γουάσινγκτον Γουίζαρντς πρόκειται να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο

«Οι Γουάσινγκτον Γουίζαρντς θα υπογράψουν τον Τρίσταν Βούκσεβιτς, ύψους 2,13μ., με συμβόλαιο two-way, σύμφωνα με πηγές που αναφέρουν στο ESPN. Ο Βούκσεβιτς είχε μέσο όρο 9,4 πόντους και 3,7 ριμπάουντ σε 14,6 λεπτά ανά αγώνα την περασμένη σεζόν και θα ξεκινήσει την τρίτη του σεζόν στο NBA», αναφέρει ο Σαράνια.

The Washington Wizards are re-signing 7-footer Tristan Vukcevic to a two-way NBA deal, sources tell ESPN. Vukcevic averaged 9.4 points and 3.7 rebounds in 14.6 minutes per game last season and will enter his third NBA campaign.

