Οι Γουίζαρντς υπέγραψαν ξανά τον Βούκσεβιτς – Ο «αστερίσκος» στο νέο του συμβόλαιο (pic, vids)

Έκπληξη από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς που παρόλο που άφησαν ελεύθερο τον Τρίσταν Βούκσεβιτς, πριν από μερικές μέρες, τα ξημερώματα της Πέμπτης (4/7) ανακοίνωσαν πως υπέγραψαν ξανά τον νεαρό φόργουορντ.

Συγκεκριμένα, οι Γουίζαρντς ανακοίνωσαν πως υπέγραψαν two-way contract με τον 21χρονο άσο και αυτό -ιδανικά- θα μπορούσε να είναι ωφέλιμο και για τις δύο πλευρές.

Official: We have signed Tristan Vukcevic to a two-way contract. 🤝

— Washington Wizards (@WashWizards) July 3, 2024