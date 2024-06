Μένει ελεύθερος από τους Γουίζαρντς ο Βούκσεβιτς

Τον επόμενο σταθμό της καριέρα του θα κληθεί σύντομα να ψάξει ο Τρίσταν Βούκσεβιτς, καθώς, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, πήραν την απόφαση να μην ανανεώσουν το συμβόλαιό του.

Ο 21χρονος Σέρβος σέντερ, που είχε περάσει στο παρελθόν από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού, είχε επιλεχθεί στο Νο.42 του περσινού Draft, μετρώντας στη rookie χρονιά του μόλις 10 συμμετοχές με 8,5 πόντους και 3,6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Θέλοντας να κάνουν χώρο στο salary cap ενόψει της free agency, οι «μάγοι» επέλεξαν να μην ενεργοποιήσουν την οψιόν της δεύτερης σεζόν του νεαρού άσου έναντι του ποσού των 2,42 εκατομμυρίων δολαρίων.

