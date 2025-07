Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τον Πούτιν ότι θα βομβαρδίσει τη Μόσχα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είπε στον Ρώσο ομόλογό του ότι δεν θα δίσταζε να «βομβαρδίσει τη Μόσχα», σύμφωνα με ένα ηχητικό ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα το CNN. Η δήλωση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται ότι έγινε το 2024, σε εκδήλωση δωρητών του, εν μέσω της εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο είναι ασαφές πότε έγινε ο φερόμενος διάλογος με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο υποψήφιος τότε για την προεδρία, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται ότι ισχυρίστηκε ότι απείλησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν: «Αν πάτε στην Ουκρανία, θα βομβαρδίσω τη Μόσχα. Σας λέω, δεν έχω άλλη επιλογή». Το ηχητικό ήρθε στη δημοσιότητα σήμερα, Τετάρτη 9 Ιουλίου. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, δεν είναι σαφές πότε έγινε αυτή η απειλή.

Στην ηχογράφηση, επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να είναι ευχαριστημένος με τις απειλές, αλλά και από την αντίδραση του Ρώσου προέδρου. Υποστήριξε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν του είπε ότι «δεν τον πιστεύει». Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σίγουρος ότι ο Ρώσος ομόλογός του τον πίστεψε. «Τουλάχιστον 10%», είπε.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υπαινιχθεί δημόσια ότι απείλησε τον Πούτιν για να αποτρέψει μια εισβολή στη γειτονική Ουκρανία. Το ηχητικό υλικό αποκτήθηκε από τους Josh Dawsey, Tyler Pager και Isaac Arnsdorf για το βιβλίο τους «2024: Πώς ο Τραμπ ξαναπήρε τον Λευκό Οίκο και οι Δημοκρατικοί έχασαν την Αμερική», το οποίο κυκλοφόρησε την Τρίτη 8 Ιουλίου.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι είχε μια «σχεδόν πανομοιότυπη συζήτηση» με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, στην περίπτωση που η Κίνα αποφάσιζε να εισβάλει στην Ταϊβάν.

«Το είπα και στον πρόεδρο Σι της Κίνας… Του είπα το ίδιο πράγμα. Είπα, ξέρετε, «αν μπείτε στην Ταϊβάν, θα βομβαρδίσω το Πεκίνο”».

Και πρόσθεσε ότι ο Σι Τζινπίνγκ «νόμιζε ότι είμαι τρελός. Είπε: «Θα βομβαρδίσεις το Πεκίνο;» Είπα: “Δεν έχω άλλη επιλογή. Πρέπει να σας βομβαρδίσω”».

«Ούτε αυτός με πίστεψε», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Αλλά το 10% είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Στην πραγματικότητα, το 5% θα ήταν επίσης εντάξει».

