Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι θέλει να βοηθήσει την ουκρανική αεράμυνα – Απογοητεύθηκε, λέει, από τον Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε στον Ουκρανό ομόλογό του ότι οι ΗΠΑ θέλουν να βοηθήσουν την Ουκρανία στην αεράμυνά της. Η δήλωση αυτή έγινε, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο πρόεδροι το πρωί της Παρασκευής.

Έγινε λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού Πενταγώνου ότι θα περικοπούν κάποιες από τις αποστολές όπλων προς την Ουκρανία και ένα 24ωρο μετά το τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν.

Το Axios επικαλείται Ουκρανό αξιωματούχο, αλλά και πηγή με γνώση όσων ειπώθηκαν στο τηλεφώνημα, διάρκειας 40 λεπτών.

Μια πηγή ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει γνώση για την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων τόσο των αεροπορικών επιθέσεων σε ουκρανικές πόλεις όσο και στην πρώτη γραμμή. «Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θέλει να βοηθήσει με την αεράμυνα και ότι θα ελέγξει τι έχει τεθεί σε αναμονή (σ.σ. αναφορικά με τα όπλα) αν έχει συμβεί κάτι», ανέφερε η πηγή.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός αξιωματούχος είπε ότι ο Τραμπ και ο Ζελένσκι συμφώνησαν ότι ομάδες από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία θα συναντηθούν σύντομα για να συζητήσουν την αεράμυνα και άλλες προμήθειες όπλων. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Η απόφαση του αμερικανικού Πενταγώνου να αναστείλει τις αποστολές κάποιων όπλων που προορίζονταν για την Ουκρανία, είχε προκαλέσει έκπληξη. Και στο Κίεβο, αλλά και στην Ουάσιγκτον. Μεταξύ αυτών ήταν συστήματα αεράμυνας και πυρομαχικά. Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας είχε υποστηρίξει ότι η απόφαση ελήφθη, διότι υπάρχει ανησυχία για τυχόν μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων.

Πριν από το δημοσίευμα του Axios, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο X για το τηλεφώνημα με τον Αμερικανό ομόλογό του. Είπε ότι συζήτησαν για «ευκαιρίες στην αεράμυνα» και ότι «συμφώνησαν ότι θα συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε την προστασία των ουρανών μας».

«Εμείς -στην Ουκρανία- είμαστε ευγνώμονες για όλη την υποστήριξη που μας παρέχεται. Μας βοηθά να προστατεύσουμε ζωές, να διαφυλάξουμε την ελευθερία και την ανεξαρτησία μας. Έχουμε πετύχει πολλά μαζί με την Αμερική και υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για να σταματήσουν οι δολοφονίες και να αποκατασταθεί η δίκαιη, διαρκής και αξιοπρεπής ειρήνη. Απαιτείται μια ευγενής συμφωνία για την ειρήνη», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

I had a very important and fruitful conversation with @POTUS. I congratulated President Trump and the entire American people on the US Independence Day.

We – in Ukraine – are grateful for all the support provided. It helps us protect lives, safeguard our freedom and… pic.twitter.com/kQ3Byipvd2

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2025