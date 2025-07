Ένας άνδρας σκοτώθηκε αφού τον ρούφηξε ο κινητήρας ενός αεροπλάνου στο Μπέργκαμο στην Ιταλία με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άτυχος άνδρας να αυτοκτόνησε.

Μετά το τραγικό περιστατικό στο αεροδρόμιο Μπέργκαμο, όλες οι πτήσεις ανεστάλησαν γύρω στις 10:20 το πρωί της Τρίτης (08.07.2025) ενώ ο αερολιμένας έκλεισε προσωρινά. Το αεροπλάνο – με προορισμό τις Αστούριες – κινούνταν στον διάδρομο απογείωσης πριν σημειωθεί το φρικτό συμβάν στην Ιταλία.

Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA ανέφερε ότι ο άνδρας προσπαθούσε να βάλει τέλος στη ζωή του, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές, παρόλο που το εξετάζουν σαν ενδεχόμενο.

Ο λόγος για τον 35χρονο Andrea Russo, που ζούσε λίγο έξω από την επαρχία του Μπέργκαμο, στην Μπρέσια, και στο παρελθόν είχε κάποια προβλήματα με τα ναρκωτικά. Χθες το πρωί έφτασε στο αεροδρόμιο με το αυτοκίνητό του, βγήκε από το όχημα και έσπευσε στο χώρο των αφίξεων. Εκεί άνοιξε μια πόρτα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τις τουρμπίνες του αεροσκάφους την ώρα που αυτό κυλούσε.

