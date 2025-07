Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Αυστραλίας συνέλαβε χθες Σάββατο τον φερόμενο ως δράστη της εμπρηστικής επίθεσης σε συναγωγή της Μελβούρνης. Πρόκειται για έναν 34χρονο, κάτοικο Σίδνεϊ, ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί και αναμένεται να οδηγηθεί αργότερα σήμερα ενώπιον δικαστηρίου.

«Ο άνδρας φέρεται να έριξε εύφλεκτο υγρό στην είσοδο του κτιρίου και προκάλεσε πυρκαγιά προτού φύγει από το σημείο», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Την ώρα εκείνη, περίπου 20 άνθρωποι βρίσκονταν στην εβραϊκή συναγωγή. Όλοι τους εγκατέλειψαν το κτίριο από έξοδο κινδύνου και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσβησαν τη φωτιά, η οποία προκάλεσε φθορές περιορισμένης έκτασης.

Suspected arson at this synagogue in East Melbourne. FRV say they received triple zero calls around 8pm last night. More to come #7NEWS @7NewsMelbourne pic.twitter.com/rbYZwlANF1

— Jacqueline Stanley (@jacstanley7) July 4, 2025