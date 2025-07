Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως αναζητεί έναν ύποπτο για απόπειρα εμπρησμού σε συναγωγή της Μελβούρνης, την ώρα που περίπου 20 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Suspected arson at this synagogue in East Melbourne. FRV say they received triple zero calls around 8pm last night. More to come #7NEWS @7NewsMelbourne pic.twitter.com/rbYZwlANF1

— Jacqueline Stanley (@jacstanley7) July 4, 2025