Ο πρώην ποδοσφαιριστής και παρουσιαστής του BBC, Γκάρι Λίνεκερ δήλωσε ότι το βρετανικό μέσο πρέπει να ντρέπεται που έκοψε το ντοκιμαντέρ για τη Γάζα, με τίτλο Gaza: Medics Under Fire («Γάζα: Γιατροί υπό Πυρά»), ενώ το είχε παραγγείλει το ίδιο.

Μιλώντας μετά από προβολή του ντοκιμαντέρ στο Λονδίνο την Πέμπτη, ο πρώην παρουσιαστής του «Match of the Day» του BBC είπε ότι πρόκειται για «μία από τις πιο σημαντικές ταινίες» που έχει δει.

«Πραγματικά πρέπει να το δούμε, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν με αυτό», πρόσθεσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

“The BBC should hang its head in shame,” says football legend Gary Lineker after watching ‘Gaza: Doctors Under Attack’, the urgent and vital documentary the BBC refused to air. @GaryLineker pic.twitter.com/nigVcHKuh0

Το ντοκιμαντέρ αφηγείται τις ιστορίες Παλαιστινίων γιατρών και εργαζομένων στον τομέα της υγείας που εργάζονται στη Γάζα υπό ισραηλινούς βομβαρδισμούς και παρουσιάζει τις καταγγελίες ότι ο ισραηλινός στρατός στοχεύει συστηματικά νοσοκομεία και ιατρικό προσωπικό στην πολιορκημένη Λωρίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής του εκστρατείας.

Το BBC ανακοίνωσε ότι απέσυρε το ντοκιμαντέρ τον Ιούνιο μετά από πολύμηνη καθυστέρηση λόγω ανησυχιών για αμεροληψία.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η μετάδοση αυτού του υλικού κινδύνευε να δημιουργήσει μια αντίληψη μεροληψίας που δεν θα ανταποκρινόταν στα υψηλά πρότυπα που το κοινό δικαίως αναμένει από το BBC», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το βρετανικό μέσο.

Ωστόσο, πολλοί επικριτές του BBC σημειώνουν ότι η απόφαση του μέσου ήταν μια πράξη λογοκρισίας και ότι υπέκυψε στις πιέσεις για να μπλοκάρει την ταινία που περιγράφει λεπτομερώς τα όσα κάνει το Ισραήλ στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα.

Ενέργειες όπως η στοχοποίηση εργαζομένων στον τομέα της υγείας και νοσοκομείων θα ισοδυναμούσαν με σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, σημειώνει το Middle East Eye σε ρεπορτάζ του όπου αναφέρεται στις κατηγορίες του Λίνεκερ και άλλων κατά του BBC.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

This is a very hard watch, it’s extremely rare to have a documentary released about Gaza on commercial TV, most have been shelved and censored, particularly by the BBC, who refused to broadcast this. Utterly horrific. https://t.co/sB6hQdB75q

Η ταινία προβλήθηκε τελικά από το Channel 4 την περασμένη Τετάρτη και το Zeteo.

Ο Λίνεκερ είπε επίσης ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας «είχε παρακμάσει» τα τελευταία δύο χρόνια κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

«Το υπερασπίστηκα και το υπερασπίστηκα απέναντι σε ισχυρισμούς ότι είναι μεροληπτικό. Μιλάει συνεχώς για αμεροληψία», δήλωσε.

«Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, στην κορυφή του BBC, όχι σε όλο το BBC (σ.σ. υπάρχει πρόβλημα λογοκρισίας)… Το βλέπουμε καθημερινά στα τηλέφωνά μας. Το πρόβλημα είναι ότι υποκύπτουν στις πιέσεις από την κορυφή και αυτό είναι ανησυχητικό», σημείωσε ο Λίνεκερ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην παρουσιαστής του Match of the Day του BBC καταγγέλλει τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα για λογοκρισία.

Ο Λίνεκερ συγκαταλέγεται ανάμεσα σε 500 εξέχουσες προσωπικότητες της βιομηχανίας του θεάματος που κάλεσαν το BBC να αποκαταστήσει το ντοκιμαντέρ «Γάζα: Πώς να επιβιώσεις σε μια εμπόλεμη ζώνη», το οποίο προβλήθηκε τον Νοέμβριο, για να αποσυρθεί τέσσερις ημέρες αργότερα.

Οι υπογράφοντες κατηγόρησαν τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα για λογοκρισία με πολιτικά κίνητρα μετά από έντονη εκστρατεία φιλοϊσραηλινών ομάδων και αντίπαλων βρετανικών μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι το ντοκιμαντέρ προωθούσε «προπαγάνδα της Χαμάς».

Το ντοκιμαντέρ για τους γιατρούς στη Γάζα έχει συγκλονίσει όσους το έχουν δει.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις:

Now you understand why they didn’t want you to see the Gaza: Medics Under Fire documentary. Our family cried through every moment of it. We recognised each face, each massacre, each heartbreak.

To know that we directly pay for this is unbearable. Britain sends weapons to…

— Dr Rahmeh Aladwan (@doctor_rahmeh) July 2, 2025