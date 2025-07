«Οι Νάγκετς ενημέρωσαν τον Βαλαντσιούνας ότι θέλουν να τον κρατήσουν» (pic)

Το… σίριαλ για το μέλλον του Γιόνας Βαλαντσιούνας στο ΝΒΑ καλά κρατεί, με τον Σαμς Σαράνια να μεταφέρει νέες πληροφορίες για την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, ο έγκυρος ρεπόρτερ του ESPN επισημαίνει ότι οι Ντένβερ Νάγκετς ήρθαν σε επαφή με τους εκπροσώπους του έμπειρου σέντερ και τους ξεκαθάρισαν ότι σκοπός τους είναι να κάνουν τον Λιθουανό να τηρήσει το συμβόλαιό του και να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους.

«Το Ντένβερ ενημέρωσε τους εκπροσώπους του Γιόνας Βαλαντσιούνας ότι η ομάδα σκοπεύει να τον κάνει να τηρήσει το συμβόλαιό του, καθώς οι Νάγκετς βλέπουν τον Βαλαντσιούνας ως μια σημαντική προσθήκη στο «5» για να παίξει δίπλα τον Νίκολα Γιόκιτς. Η ελληνική ομάδα Παναθηναϊκός κυνήγησε τον Βαλαντσιούνας τις τελευταίες ημέρες», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σαράνια.

Denver has informed Jonas Valanciunas’ reps that the franchise fully intends to have him honor his contract as the Nuggets view Valanciunas as a critical center addition to back up Nikola Jokic and play alongside him. Greek team Panathinaikos pursued Valanciunas in recent days. https://t.co/a6SGnWFeLh

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 6, 2025