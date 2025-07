Κένεθ Κόλεϊ: Aπό το ιστορικό θέατρο Old Vic του Λονδίνου στο «Star Wars»

Η καριέρα του Κένεθ Κόλεϊ συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό με τον σκηνοθέτη Κεν Ράσελ: ο Βρετανός ηθοποιός Κόλεϊ υποδύθηκε τον δραματουργό Μοντέστε Τσαϊκόφσκι, μικρότερο αδελφό του διάσημου συνθέτη, στην ταινία The Music Lovers (1971), ενώ συμμετείχε συνολικά σε άλλες έξι ταινίες του Ράσελ: The Devils (1971), The Boy Friend (1971), Mahler (1974), Lisztomania (1975) – ως Frédéric Chopin – The Rainbow (1989) και Prisoner of Honor (1991).

Στην κινηματογραφική του σταδιοδρομία που διήρκεσε περισσότερα από εξήντα χρόνια, ο Κόλεϊ είχε επίσης μια γόνιμη συνεργασία με την κωμική ομάδα Monty Python και τα μέλη τους- συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Τέρι Γκίλιαμ στο Jabberwocky (1977) και με τον Μάικλ Πέιλιν και τον Τέρι Τζόουνς σε ένα επεισόδιο του Ripping Yarns του BBC το 1977.

«Αν αφεθείς, γίνεται τρόπος ζωής»

Ο Ναύαρχος Πίετ – τον οποίο ενσάρκωσε ο Κόλεϊ, γεγονός που έμελλε να τον καθιερώσει στο χολιγουντιανό στερέωμα-, υπηρέτησε ως πρώτος αξιωματικός της ναυαρχίδας Star Dreadnought Executor υπό τον Kendal Ozzel (Μάικλ Σερντ) στο The Empire Strikes Back (1980) και στη συνέχεια πήρε τα ηνία του ελέγχου του πλοίου μετά τον θάνατο του Ozzel.

Δεν αναμενόταν να επιστρέψει για την ταινία «Return of the Jedi», ωστόσο, όπως ανέφερε σε παλαιότερη συνέντευξη του ένα τηλέφωνο άλλαξε τη δυσοίωνη πρόβλεψη. «Όμως μου τηλεφώνησε ο ατζέντης μου και μου είπε ότι πολύς κόσμος [ζητά] αυτόν τον χαρακτήρα και ότι ο Τζορτζ [Λούκας] αποφάσισε να τον βάλει στο επόμενο. Είπα βέβαια, ναι. Ποιος δεν θα ήθελε;».

Το 2012, επέστρεψε για την τηλεταινία «Lego Star Wars: The Empire Strikes Out».

Ο ρόλος του ως Πίετ οδήγησε τον Κόλεϊ σε συνέδρια και εκδηλώσεις για το Star Wars σε όλο τον κόσμο. «Αν αφεθείς, γίνεται τρόπος ζωής. Νομίζω ότι είμαστε τώρα στην τρίτη γενιά ανθρώπων, που δεν έχουν γεννηθεί, και αυτό το κρατάει ζωντανό. Για μένα, η προσωπική εμπειρία είναι πολύ παλιά, αλλά αυτό το είδος της δευτερεύουσας εμπειρίας συνεχίζεται συνεχώς. Μόλις πριν από ένα λεπτό υπέγραψα μια φωτογραφία για κάποιον. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να με ξεπεράσει», είπε κάποτε αναφερόμενος στο κινηματογραφικό του ταξίδι προς τη διαστημική όπερα.

Θέατρο: η αρχή

Γεννημένος στο Μάντσεστερ στις 7 Δεκεμβρίου 1937, ο Κόλεϊ ξεκίνησε την καριέρα ως ηθοποιός το 1961 και εμφανίστηκε στο Old Vic του Λονδίνου, στο Royal Court Theatre και στη Royal Shakespeare Company.

Επίσης, τη δεκαετία του 1960, εμφανίστηκε σε ταινίες όπως «How I Won the War» και «Oh! What a Lovely War».

Άλλοι αξιοσημείωτοι ρόλοι ήταν ο Δούκας της Βιέννης στο έργο του Σαίξπηρ «Measure for Measure» για το BBC το 1979, ένας Σοβιετικός συνταγματάρχης στο Firefox του Κλιντ Ίστγουντ (1982), ο Adolf Eichmann στην τηλεταινία Wallenberg του NBC το 1985, ο πειρατής Ben Gunn στη μίνι σειρά του Disney «Channel Return to Treasure Island» (1986) και ένας μαφιόζος στη σειρά «Peaky Blinders» του BBC (2016).

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter