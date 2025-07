Η κακοποιητική μητέρα, οι φίλοι-φίδια και τα «γαλλικά» στο Χόλιγουντ: Ο Τζόνι Ντεπ ζει μια δύσκολη ζωή

Ο Τζόνι Ντεπ μίλησε για την παιδική του ηλικία, η οποία κάθε άλλο παρά ξέγνοιαστη ήταν, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ηθοποιού.

Ο ηθοποιός μίλησε στην Telegraph για τη μητέρα του, Μπέτι Σου Πάλμερ, η οποία πέθανε το 2016 σε ηλικία 81 ετών, περιγράφοντάς την ως απρόβλεπτη, εκρηκτική και συχνά βίαιη. Μάλιστα, παραδέχτηκε πως για τον ίδιο η μητέρα του αποτέλεσε ένα καλό παράδειγμα προς αποφυγή.

«Με χτυπούσε με ένα γαμ*μ*νο ξύλο, με παπούτσι, με τασάκι, με τηλέφωνο, δεν είχε σημασία», ανέφερε.

«Αλλά την ευχαριστώ γι’ αυτό. Μου έμαθε πώς να μην μεγαλώνω παιδιά. Να κάνω ακριβώς το αντίθετο από εκείνη», είπε στη συνέχεια.

