Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες Πέμπτη στον Τύπο πως θεωρεί ότι το Ιράν θέλει να «μιλήσει» στην κυβέρνησή του και ότι ο ίδιος θα δεχόταν να συναντηθεί με αντιπροσώπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας – παρότι οι δυο χώρες δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις από το 1979 – «αν ήταν απαραίτητο».

«Το Ιράν θέλει να μιλήσει, νομίζω θα ήθελαν να μιλήσουν μαζί μου, κι είναι ώρα να το κάνουν», είπε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας σε δημοσιογράφους στη στρατιωτική βάση Αντριους προτού αναχωρήσει για την Αϊόβα (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Nathan Howard, και βίντεο, κάτω).

«Δεν επιδιώκουμε να τους βλάψουμε. Επιδιώκουμε να τους αφήσουμε να γίνουν χώρα ξανά», πρόσθεσε ο αμερικανός πρόεδρος, σχεδόν δυο εβδομάδες μετά τους βομβαρδισμούς αμερικανικών στρατηγικών βομβαρδιστικών εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων-κλειδιών.

Trump claims Iran were ‘beat up’ after strikes on nuclear locations, but would like to speak to president. https://t.co/t3sm2sG2Du pic.twitter.com/qiju9I94U5

— Sky News (@SkyNews) July 3, 2025