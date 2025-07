Τουλάχιστον 94 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, με τους 45 να χάνουν τη ζωή τους ενώ περίμεναν για ανθρωπιστική βοήθεια στα κέντρα διανομής του διαβόητου GHF.

Μέχρι τις 09:30 το πρωί της Δευτέρας, ο απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 30 νεκρούς.

Δείτε φωτογραφίες από κηδείες θυμάτων στη Γάζα:

Non-stop farewells continue for civilian aid seekers who were targeted by Israeli forces while waiting for humanitarian aid southwest of Gaza City at dawn. pic.twitter.com/LpfKSGBuww

Δείτε φωτογραφίες από το πλήγμα του Ισραήλ στο σχολείο Μουσταφά Χαφέθ που φιλοξενούσε εκτοπισμένους:

IN PHOTO| Scenes show the aftermath of the horrific massacre carried out by the Israeli army at Mustafa Hafeth School, which was sheltering hundreds of displaced Palestinians. More than 10 innocent civilians, including women and children, lost their lives in the attack. pic.twitter.com/Dnh8ApLRkT

— Quds News Network (@QudsNen) July 3, 2025