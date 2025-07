Περισσότεροι από 30 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τα μεσάνυχτα μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο Shehab News που σχετίζεται με τη Χαμάς.

Σύμφωνα με το Quds News Network, οι τελευταίες επιθέσεις του Ισραήλ έγιναν:

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Israel committed a horrific massacre after killing over 10 Palestinians, mostly children and women, in a strike on a school sheltering displaced civilians in the Al-Rimal neighborhood of western Gaza City. pic.twitter.com/McJECSl541

— Quds News Network (@QudsNen) July 3, 2025