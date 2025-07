Εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ κάλεσε σήμερα τα κράτη να επιβάλουν εμπάργκο όπλων και να διακόψουν τις εμπορικές και τις οικονομικές σχέσεις τους με το Ισραήλ, για το οποίο υποστήριξε ότι διεξάγει «εκστρατεία γενοκτονίας» στη Γάζα.

Σε ομιλία της στο Συμβούλιο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε δήλωσε: «Η κατάσταση στο κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος είναι ζοφερή».

«Το Ισραήλ είναι υπεύθυνο για μία από τις πιο σκληρές γενοκτονίες στη σύγχρονη ιστορία», πρόσθεσε σε μια ομιλία που ολοκληρώθηκε εν μέσω χειροκροτημάτων στο Συμβούλιο στη Γενεύη.

Η διπλωματική αποστολή του Ισραήλ στη Γενεύη δεν απάντησε σε αίτημα να σχολιάσει την ομιλία της Αλμπανέζε.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ισραήλ έχει απορρίψει κατηγορίες για γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενο το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ο αντιπρόσωπός του δεν ήταν παρών στην αίθουσα στο πλαίσιο μιας νέας πολιτικής για την αποδέσμευση της χώρας από το Συμβούλιο, για το οποίο το Ισραήλ υποστηρίζει πως έχει αντισημιτικές προκαταλήψεις.

Η Αλμπανέζε, μία από τους δεκάδες ανεξάρτητους ειδικούς στους οποίους ο ΟΗΕ έχει αναθέσει να τεκμηριώσουν καταχρήσεις σε όλο τον κόσμο, παρουσίασε την τελευταία έκθεσή της, στην οποία κατονομάζει περισσότερες από 60 εταιρείες, για τις οποίες λέει πως είναι αναμιγμένες στην υποστήριξη των ισραηλινών οικισμών και της ισραηλινής στρατιωτικής δράσης στη Γάζα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

This is not business as usual.

My new UN report, From Economy of Occupation to Economy of Genocide, is out today.

It shows how corporations have fueled and legitimised the destruction of Palestine.

Genocide, it would seem, is profitable. This cannot continue, accountability must… pic.twitter.com/Ei3atw0TQ1

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 1, 2025