Ένας άνδρας οπλισμένος με τουφέκι ξεκίνησε μια πυρκαγιά την Κυριακή 29 Ιουνίου και στη συνέχεια άρχισε να πυροβολεί τους πρώτους ανταποκριτές σε μια ορεινή κοινότητα στο Αϊντάχο των Ηνωμένων Πολιτειών, σκοτώνοντας δύο πυροσβέστες και τραυματίζοντας έναν τρίτο κατά τη διάρκεια μιας μπαράζ πυροβολισμών που διήρκεσε αρκετές ώρες.

Όπως ανέφεραν οι αρχές αργά την Κυριακή, ο δράστης βρέθηκε νεκρός και πιστεύεται ότι έδρασε μόνος του.

«Με βάση τις προκαταρκτικές πληροφορίες, πιστεύουμε ότι ήταν ο μόνος δράστης», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο σερίφης της κομητείας Κούτεναϊ, Ρίτσαρντ Νόρις, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή».

Ο ύποπτος πιστεύεται ότι ξεκίνησε την πυρκαγιά σκόπιμα, ως τρόπο να «στήσει ενέδρα» στους πρώτους πυροσβέστες που θα έφταναν στο σημείο σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Κούτεναϊ, Ρόμπερτ Νόρις.

BREAKING: Kootenai County Sheriff Bob Norris is encouraging ANYONE with a “clear shot” of the suspect/suspects who ambushed firefighters and law enforcement Sunday afternoon to take it and “neutralize the threat.”

“I’m hoping that someone has a clear shot and is able to… pic.twitter.com/lpYkzPvBdd

— RedWave Press (@RedWave_Press) June 30, 2025