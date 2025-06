Τουλάχιστον δυο πυροσβέστες σκοτώθηκαν χθες Κυριακή στην αμερικανική πολιτεία Αϊνταχο (βορειοδυτικά) σ’ ενέδρα εναντίον δυνάμεων που επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ανακοίνωσε τοπικός σερίφης (φωτογραφία, επάνω, του Reuters/Young Kwak).

«Εχουμε δυο νεκρούς» και ακόμη είναι «άγνωστος» ο αριθμός των «θυμάτων», καθώς «δεχόμαστε πυρά» εν μέσω επιχείρησης κατάσβεσης

BREAKING NEWS: Police are actively responding to a harrowing active shooter situation in Kootenai County, Idaho, near the Washington State border, close to Canfield Mountain in Coeur d’Alene. Reports indicate multiple shooting victims, firefighters who were ambushed while… pic.twitter.com/JB49tHVwmx — Breaking News (@TheNewsTrending) June 29, 2025

Ο σερίφης της κομητείας Κουτενάι Ρόμπερτ Νόρις δήλωσε πως «έχουμε δυο νεκρούς» και ακόμη είναι «άγνωστος» ο αριθμός των «θυμάτων», καθώς «δεχόμαστε πυρά» από ελεύθερο σκοπευτή ή ελεύθερους σκοπευτές εν μέσω επιχείρησης κατάσβεσης στην περιοχή Κουρ ντ’ Αλέν, πόλης 57.000 κατοίκων κάπου 420 χιλιόμετρα ανατολικά του Σιάτλ, στην πολιτεία Ουάσιγκτον.

Αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών, πρόσθεσε ο σερίφης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας πως πολίτες μπορεί επίσης να έχουν χτυπηθεί εν μέσω των ταυτόχρονων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση και της πυρκαγιάς και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών της επίθεσης εναντίον των πυροσβεστών.

BREAKING: Kootenai County Sheriff Bob Norris is encouraging ANYONE with a “clear shot” of the suspect/suspects who ambushed firefighters and law enforcement Sunday afternoon to take it and “neutralize the threat.” “I’m hoping that someone has a clear shot and is able to… pic.twitter.com/lpYkzPvBdd — RedWave Press (@RedWave_Press) June 30, 2025

«Είμαστε έτοιμοι να εξουδετερώσουμε τον δράστη που συνεχίζει να πυροβολεί» εναντίον των μελών της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόνισε ο κ. Νόρις.

«Ράγισε η καρδιά του»

Ερευνάται το εάν η πυρκαγιά οφειλόταν σε εμπρησμό με σκοπό να προσελκυστούν πυροσβέστες στην περιοχή, δήλωσε ο βοηθός σερίφη Τζεφ Χάουαρντ στο ABC News, το οποίο μετέδωσε ότι η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ ενημερώθηκε για το συμβάν.

❗🚨🇺🇲 – Sheriff Authorizes Civilian Assistance in Idaho Shooting Crisis Kootenai County Sheriff Robert Norris reported an ongoing active shooter situation near Coeur d’Alene, Idaho, in the Canfield Mountain area. Two firefighters were killed while responding to a fire, and… pic.twitter.com/MuIkSeJhJx — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 30, 2025

Πρόκειται για «ειδεχθή» επίθεση εναντίον «των γενναίων πυροσβεστών μας», τόνισε μέσω X ο κυβερνήτης της πολιτείας Αϊνταχο, ο Μπραντ Λιτλ, δηλώνοντας «συγκλονισμένος» και καλώντας τους συμπολίτες του να «προσευχηθούν για τους πυροσβέστες και τις οικογένειές τους» και να μην πλησιάσουν στην περιοχή ώστε να επιτραπεί στην πυροσβεστική να μπορέσει να φέρει σε πέρας το έργο της κατάσβεσης.

Multiple heroic firefighters were attacked today while responding to a fire in North Idaho. This is a heinous direct assault on our brave firefighters. I ask all Idahoans to pray for them and their families as we wait to learn more. Teresa and I are heartbroken. As this… — Brad Little (@GovernorLittle) June 29, 2025

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της κομητείας, ο Πατ Ράιλι, δήλωσε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KHQ πως «ράγισε η καρδιά του» για την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ