Απίθανα πράγματα: Παίκτης του Καμερούν στο Παγκόσμιο U19 κάρφωσε στο καλάθι της ομάδας του (vid)

Μία απίστευτη φάση έγινε στο Παγκόσμιο U19 και στην αναμέτρηση του Καμερούν με αντίπαλο την Αυστραλία.

Το Καμερούν είχε το πάνω χέρι για τη νίκη απέναντι στην Αυστραλία, με το σκορ στο 80-74 και την μπάλα δική του 49’’ πριν το τέλος της τέταρτης περιόδου.

Μια απίθανη γκάφα ωστόσο του Αμαντού Σεϊνί, έμελλε να αλλάξει την αναμέτρηση. Μετά από την επαναφορά, ο ψηλός του Καμερούν αντί να επιτεθεί στο αντίπαλο καλάθι κάρφωσε σε αυτό της ομάδας του, με τις αντιδράσεις των συμπαικτών του να είναι απλά επικές, με άπαντες σοκαρισμένους να πιάνουν το κεφάλι τους.

Και δεν έφτανε η «ψυχρολουσία» του λάθους, οι Αφρικανοί είδαν τους Αυστραλούς να παίρνουν και τη νίκη με 101-96, έπειτα από το έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης.

Ο 18χρονος σέντερ (2,15μ.), είχε 15 πόντους, 24 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 3 τάπες, ωστόσο η γκάφα αυτή αμαύρωσε την εμφάνισή του και κόστισε ακριβά στην ομάδα του, που πλέον μετρά δύο ήττες και έχει να παίξει με τις πανίσχυρες ΗΠΑ στο τρίτο ματς του ομίλου.

Amadou Seini dunks at his own basket, late in the 4th quarter, with less than 50 seconds remaining in regulation, while his team is up 6 points

Australia U19 vs. Cameroon U19, in the U19 World Cup in Switzerland.

I’ve never seen anything like that before!

The game reached… pic.twitter.com/loPWLWgzPP

