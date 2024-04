Ο Ντόντσιτς ανέβασε story του Πρίντεζη για το τρομερό του καλάθι με «κουτάλα» (vid, pic)

Στο τελευταίο ματς των Μάβερικς κόντρα στους Ρόκετς, ο Λούκα Ντόντσιτς πέτυχε ένα τρελό καλάθι με το ένα χέρι λίγο πιο μπροστά από τη γραμμή του τριπόντου τη λεγόμενη και στα ανοιχτά παρκέ, «κουτάλα».

Ο ίδιος μετά το παιχνίδι το απέδωσε στο γεγονός πως σε νεαρή ηλικία είχε εκτελέσει και καθήκοντα μπάρμαν και έτσι είχε εξασκηθεί στη συγκεκριμένη κίνηση.

Η φάση αυτή όπως φαίνεται τρέλανε και τον Γιώργο Πρίντεζη που την πόσταρε στο Instagram, για να έρθει με τη σειρά του ο Σλοβένος σταρ του NBA και να κάνει αναδημοσίευση το story του θρύλου του Ολυμπιακού.

LUKA DONCIC… HOW?! Underhanded shot from near the three-point line! 😂😳

The announcer going, “NO! NO! NO!” 😂 pic.twitter.com/oXgyoxuNDj

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) April 1, 2024