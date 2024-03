Η πρόβλεψη Ντόντσιτς για το Final Four – Τι είπε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε τη δική του πρόβλεψη για το ποιες ομάδες θα πάνε στο φετινό Final Four της Euroleague και ποιος θα κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο τον Μάιο στο Βερολίνο.

Μέσα και οι δύο ελληνικές ομάδες, όπως και οι Ρεάλ, Φενέρ, με τους Μαδριλένους να φτάνουν έως την κορυφή της Ευρώπης για δεύτερη σερί χρονιά, σύμφωνα με τον ηγέτη των Ντάλας Μάβερικς.

Πριν από μερικές μέρες ο Λούκα Ντόντσιτς μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης εξέφρασε την άποψή του ότι η Ρεάλ Μαδρίτης θα κατακτήσει και τον φετινό τίτλο στην EuroLeague.

«Αυτό που μου λείπει περισσότερο από τον σύλλογο είναι οι συμπαίκτες, οι προπονητές, τα παιδιά που πέρασα πολύ χρόνο μαζί τους, ακόμη και το ιατρικό επιτελείο, οι φυσιοθεραπευτές, όλοι αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι. Αυτό είναι που μου λείπει περισσότερο από τον σύλλογο», είπε αρχικά ο Σλοβένος σταρ των Μάβερικς, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Φακούντο Καμπάτσο:

«Ο Φάκου είναι πολύ σημαντικός. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης, με πολλή ενέργεια, εξαιρετικός δημιουργός, εξαιρετικός σκόρερ. Οπότε νομίζω ότι αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες προσθήκες της Ρεάλ. Θα τον χρειαστούν».

Κλείνοντας, είπε: «Το να κερδίσει η Ρεάλ Μαδρίτης back-to-back τίτλους, θα είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι πραγματικά καλές. Αλλά είμαι βέβαιος. Έχουν μια μεγάλη ομάδα, εξαιρετική προπονητική. Για αυτό έχω σιγουριά για εκείνους».

We asked @luka7doncic which teams will make the Final Four in Berlin👀 pic.twitter.com/ujlXQgSYQV

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 26, 2024