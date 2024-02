Η μυθική ατάκα του Γιόκιτς για τον Ντόντσιτς κατά την διάρκεια του All Star Game (vid)

Η φιλία που συνδέει τον Νίκολα Γιόκιτς και τον Λούκα Ντόντσιτς είναι γνωστή με τους δύο Βαλκάνιους σούπερ σταρ του NBA να πειράζουν συνέχεια ο ένας τον άλλον.

Έτσι και κατά την διάρκεια του διημέρου του All Star Game ήταν αρκετές οι στιγμές που έκαναν πλάκες μεταξύ τους, δείχνοντας προς τα έξω την συμπάθεια τους.

Ο Σέρβος σέντερ, μάλιστα ρωτήθηκε αν θα ήθελε να γίνει ποτέ συμπαίκτης με τον Ντόντσιτς, με την απάντηση του να είναι όλα τα λεφτά.

«Δεν ξέρω αν είναι δυνατό. Δεν θέλω να φύγω από το Ντένβερ, μου αρέσει εκεί και είναι ένας εξαιρετικός οργανισμός. Αλλά αν ο Λούκας θυμώσει με τους Μάβερικς μπορεί να έρθει», απάντησε ο Σέρβος σέντερ.

«I don’t want to leave Denver… If Luka gets pissed off in Dallas, he can come.»

– Nikola Jokic

(Via @DNVR_Nuggets/ @MiroslavCuk )

— NBACentral (@TheDunkCentral) February 20, 2024