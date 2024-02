Απίθανο: Ο Ράσφορντ κάνει άμυνα με τα… μάτια και εξοργίζει τους φίλους της Γιουνάιτεντ (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφυγε με την νίκη από την έδρα της Λούτον δίνοντας έτσι συνέχεια στο νικηφόρο σερί της το οποίο την έχει φέρει σε τροχιά τετράδας.

Αν και οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έφτασαν σε ακόμη ένα τρίποντο οι φίλοι της ομάδας είναι έξαλλοι και ο λόγος είναι ο Μάρκους Ράσφορντ.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός κατάφερε να γίνει viral με την προκλητική αδιαφορία που επέδειξε στο ματς βγάζοντας έτσι έξω από τα ρούχα τους τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ.

Μάλιστα στα social media έχει γίνει χαμός με μια φάση στην οποία παριστάνει πως μαρκάρει τον Ρος Μπάρκλεϊ, όσο τον αφήνει ανενόχλητο να τον προσπεράσει, δείχνοντας πως δεν έχει καμία όρεξη να βοηθήσει στα ανασταλτικά της καθήκοντα την ομάδα του.

I just can’t get over this clip of Rashford

pic.twitter.com/TkkuwTBDdQ

— Daniel Hussey (@DanielHussey2) February 19, 2024