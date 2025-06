Glastonbury: Το BBC στο επίκεντρο μετά τις μεταδόσεις των Kneecap και Bob Vylan

Αντιδράσεις προκάλεσε η ζωντανή μετάδοση από το BBC εμφανίσεων δύο ραπ συγκροτημάτων στο Φεστιβάλ του Glastonbury.

Πρόκειται για τους Ιρλανδούς Kneecap, που δηλώνουν ανοιχτά υπέρ της Παλαιστίνης και επικρίνουν το Ισραήλ, και τους Bob Vylan.

Οι Kneecap δέχθηκαν έντονη κριτική για αντι-ισραηλινές δηλώσεις και προσβολές κατά του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Η βρετανική κυβέρνηση ζήτησε εξηγήσεις από το BBC, ενώ η αστυνομία εξετάζει εάν υπήρξαν ποινικά αδικήματα.

«Έχουμε γνώση των σχολίων που έγιναν κατά τη διάρκεια εμφανίσεων στο West Holts Stage στο Φεστιβάλ του Glastonbury σήμερα το απόγευμα», έγραψε σε μήνυμα στο Χ η αστυνομία του Σόμερσετ.

Χθες, στη σκηνή του διάσημου φεστιβάλ, οι ράπερ ζήτησαν από τους θεατές να φωνάξουν «Θάνατος, θάνατος στους IDF», τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

BREAKING:

Major scandal at the Glastonbury Festival in England.

“Death, death to the IDF” was chanted from the stage by Bob Vylan in front of 200 000 people. Tens of thousands chanted along.

The entire thing was broadcasted live by the BBC to millions of people.

Loads of… pic.twitter.com/LvoPFVQb6v

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 28, 2025