Το απόγευμα του Σαββάτου (28/6), η Βαρκελώνη πλημμύρισε από φωνές διαμαρτυρίας. Περίπου 500 πολίτες συγκεντρώθηκαν στην Plaça Sant Jaume, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα προς τις αρχές της Καταλονίας, την ισπανική κυβέρνηση και τον δήμο: «Όχι στην επέκταση του αεροδρομίου, όχι στον ανεξέλεγκτο τουρισμό».

Η διαμαρτυρία, που διοργανώθηκε από τον συνασπισμό ZEROPORT -με τη συμμετοχή σημαντικών περιβαλλοντικών οργανώσεων όπως η Greenpeace- εκφράζει τη βαθιά δυσαρέσκεια ενός αυξανόμενου αριθμού πολιτών απέναντι στο κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο της περιοχής, το οποίο βασίζεται στον μαζικό τουρισμό.

Το σχέδιο για την επέκταση του αεροδρομίου της Βαρκελώνης, που ανακοινώθηκε στα μέσα Ιουνίου από τον πρόεδρο της Καταλονίας Σαλβαδόρ Ίλλα, έχει στόχο την αύξηση της επιβατικής χωρητικότητας της εγκατάστασης.

Ωστόσο, για τους κατοίκους και τους ακτιβιστές, αυτό σημαίνει περισσότερη αεροπορική κίνηση, μεγαλύτερη ρύπανση και επιπλέον επιβάρυνση στο ήδη επιβαρυμένο οικοσύστημα της περιοχής.

Η προοπτική αυτή θεωρείται καταστροφική τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν αυξημένα ενοίκια και ελλείψεις στην προσβασιμότητα στέγης λόγω της υπερεκμετάλλευσης της πόλης από τον τουριστικό τομέα.

Οι διαδηλωτές τόνισαν ότι η Βαρκελώνη έχει φτάσει σε σημείο κορεσμού. Η τουριστική φρενίτιδα δεν αφήνει περιθώρια για βιώσιμη ανάπτυξη ούτε για κοινωνική ισορροπία. Οι μικρές επιχειρήσεις και οι μόνιμοι κάτοικοι εκτοπίζονται από πολυεθνικές αλυσίδες, πλατφόρμες τύπου AirBnB και μαζικά τουριστικά καταλύματα, ενώ οι νέοι δυσκολεύονται να βρουν σπίτι σε προσιτές τιμές.

🎥 500 people, between ecologists, scientists, and local residents, demonstrated against plans to expand Barcelona airport on Saturday, pointing to the environmental damage that would come with more flights, and social damage caused by over-tourism

