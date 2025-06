Οριστικό «ναυάγιο» για την ΑΕΚ: «Έκλεισε στην Μπεσίκτας ο Γιούρασεκ»

Λίγες ώρες μετά την είδηση πως ο Νταβίντ Γιούρασεκ «απομακρύνεται» από την ΑΕΚ, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ήρθε να επιβεβαιώσει το… βατερλό της Ένωσης στην υπόθεση του.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, ο παίκτης καταλήγει στη Μπεσίκτας ως δανεικός από την Μπενφίκα, την ώρα που αρκετά δημοσιεύματα τον είχαν… σίγουρο για την ΑΕΚ.

«Η Μπεσίκτας συμφώνησε με τον Ντέιβιντ Γιούρασεκ από την Μπενφίκα για δανεισμό, κάτι που έχει ολοκληρωθεί και έχει πλέον επιβεβαιωθεί.

Ο διεθνής Τσέχος αριστερός μπακ είχε ομάδες από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γερμανία που ενδιαφέρονταν να τον αποκτήσουν, αλλά η επιλογή του είναι η Μπεσίκτας. Έτοιμα τα έγγραφα», αναφέρει ο Ρομάνο.

🚨⚪️⚫️ Besiktas have agreed loan deal to sign David Jurasek from Benfica, done and sealed now.

The international Czech left-back had clubs from Greece, Italy and Germany interested in signing him but his choice is Besiktas.

Documents ready. 🦅 pic.twitter.com/QnMj3KrhM0

