Η μακρά ιστορία των εξωτερικών επεμβάσεων στο Ιράν και το αβέβαιο μέλλον της χώρας

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έχει ξεπεράσει τον αρχικό του στόχο να καταστρέψει την ικανότητα του Ιράν να παράγει πυρηνικά όπλα.

Έχει καλέσει τον ιρανικό λαό να εξεγερθεί ενάντια στο δικτατορικό ισλαμικό καθεστώς και να αναπλάσει το Ιράν σύμφωνα με τα συμφέροντα του Ισραήλ.

Τώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προέβη σε στρατιωτική δράσης για να υποστηρίξει τον στόχο του Νετανιάχου και ζήτησε την πλήρη παράδοση του Ιράν.

Και αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ προσπάθησαν να προκαλέσουν αλλαγή καθεστώτος με στρατιωτικά μέσα στη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ εισέβαλαν στο Ιράκ το 2003 και υποστήριξαν μια επιχείρηση του ΝΑΤΟ στη Λιβύη το 2011, ανατρέποντας τα καθεστώτα του Σαντάμ Χουσεΐν και του Μουαμάρ Καντάφι, αντίστοιχα.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι επεμβάσεις απέτυχαν, προκαλώντας μακροχρόνια αστάθεια και στις δύο χώρες και στην ευρύτερη περιοχή.

Θα μπορούσε να συμβεί το ίδιο στο Ιράν αν ανατραπεί το καθεστώς;

Όπως γράφει ο καθηγητής Σπουδών για τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία, Amin Saikal, σε άρθρο του στο The Conversation, το Ιράν είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία με μια πολύπλοκη ιστορία αντιμαχόμενων ομάδων που προσπαθούν να επιβάλουν την εξουσία τους. Η μετάβαση στη δημοκρατία θα ήταν δύσκολη.

Το ισλαμικό καθεστώς του Ιράν ανέλαβε την εξουσία μετά την δημοκρατική λαϊκή εξέγερση του 1978-79, που ανέτρεψε τη φιλοδυτική μοναρχία του Μοχάμεντ Ρεζά Σαχ Παχλαβί.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, το Ιράν είχε μια μακρά ιστορία μοναρχικής διακυβέρνησης που χρονολογείται από 2.500 χρόνια. Ο Μοχάμαντ Ρεζά, ο τελευταίος σάχης, ήταν ο επικεφαλής της δυναστείας των Παχλαβί, η οποία ανέλαβε την εξουσία το 1925.

Το 1953, ο σάχης εξορίστηκε υπό την πίεση των ριζοσπαστικών εθνικιστών και μεταρρυθμιστών του δημοκρατικά εκλεγμένου πρωθυπουργού Μοχάμαντ Μοσαντέκ. Σύντομα επανήλθε στον θρόνο του μέσω ενός πραξικοπήματος που οργανώθηκε από τη CIA.

Παρ’ όλες τις εθνικιστικές, φιλοδυτικές και εκσυγχρονιστικές προσπάθειές του, ο σάχης δεν μπόρεσε να αποτινάξει την ταπείνωση του να έχει επανέλθει στον θρόνο με τη βοήθεια μιας ξένης δύναμης.

Η επανάσταση εναντίον του 25 χρόνια αργότερα ηγήθηκε από δημοκρατικά στοιχεία. Αποτελούταν όμως από πολλές ομάδες, μεταξύ των οποίων φιλελεύθεροι, κομμουνιστές και ισλαμιστές, χωρίς ενιαίο ηγέτη.

Η σιιτική κληρική ομάδα (ruhaniyat), με ηγέτη τον θρησκευτικό και πολιτικό αντίπαλο του Σάχη, Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί, αποδείχθηκε η καλύτερα οργανωμένη και ικανή να ηγηθεί της επανάστασης.

Ο Χομεϊνί βρισκόταν σε εξορία από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 (αρχικά στο Ιράκ και αργότερα στη Γαλλία), ωστόσο ο ίδιος και οι οπαδοί του ασκούσαν σημαντική επιρροή στον πληθυσμό, ιδίως στις παραδοσιακές αγροτικές περιοχές.

Όταν η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τζίμι Κάρτερ διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε πλέον να υποστηρίξει τον Σάχη, αυτός εγκατέλειψε τη χώρα τον Ιανουάριο του 1979.

Αυτό επέτρεψε στον Χομεϊνί να επιστρέψει στο Ιράν, όπου τον υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό.

Στον απόηχο της εξέγερσης, ο Χομεϊνί και οι υποστηρικτές του, μεταξύ των οποίων και ο σημερινός ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατάργησαν τη μοναρχία και μετέτρεψαν το Ιράν σε μια Ισλαμική Δημοκρατία υπό την κυριαρχία του κλήρου, με αντι-αμερικανική και αντι-ισραηλινή στάση.

Ο Χομεϊνί κυβέρνησε τη χώρα σύμφωνα με τη δική του αντίληψη για το Ισλάμ.

Ο Χομεϊνί κατήγγειλε τις ΗΠΑ ως «Μεγάλο Σατανά» και το Ισραήλ ως παράνομο σφετεριστή των παλαιστινιακών εδαφών, ιδίως της Ιερουσαλήμ.

Επίσης, κήρυξε μια εξωτερική πολιτική «ούτε ανατολής, ούτε δύσης», αλλά φιλοϊσλαμική, και κάλεσε για την εξάπλωση της ιρανικής επανάστασης στην περιοχή.

Ο Χομεϊνί όχι μόνο άλλαξε το Ιράν, αλλά και αμφισβήτησε την κυριαρχία των ΗΠΑ στη διαμόρφωση της περιφερειακής τάξης.

Και οι ΗΠΑ έχασαν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της επιρροής τους στην πλούσια σε πετρέλαιο και στρατηγικά σημαντική περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Ο φόβος για εχθρικές ενέργειες των ΗΠΑ ή του Ισραήλ (ή και των δύο) κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας έγινε το επίκεντρο της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής του Ιράν.

Ο Χομεϊνί πέθανε το 1989. Ο διάδοχός του, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κυβερνά το Ιράν σε μεγάλο βαθμό με τον ίδιο τζιχαντιστικό τρόπο, οδηγώντας τη χώρα μέσα από πολλές προκλήσεις στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική.

Ο Χαμενεΐ ενίσχυσε το καθεστώς με έμφαση στην αυτάρκεια, την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας και την στροφή προς την Ανατολή – τη Ρωσία και την Κίνα – για να αντισταθεί στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Έχει παραμείνει σταθερός στην αντίθεσή του προς τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, ιδίως το Ισραήλ. Και έχει δείξει ευελιξία όταν ήταν απαραίτητο για να εξασφαλίσει την επιβίωση και τη συνέχεια του καθεστώτος.

Ο Χαμενεΐ ασκεί τεράστια συνταγματική εξουσία και πνευματική επιρροή.

Έχει προεδρεύσει της δημιουργίας πολλών μηχανισμών επιβολής του νόμου της κρατικής εξουσίας, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και του παραστρατιωτικού του σκέλους, της Μπασίτζ, των επαναστατικών επιτροπών και των σιιτικών θρησκευτικών δικτύων.

Η σιιτική έννοια του μαρτυρίου και της πίστης στο Ιράν ως συνεχές κυρίαρχο κράτος για αιώνες βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεργειών του, καθώς και των οπαδών του.

Ο Χαμενεΐ και οι εκτελεστές της εξουσίας του, μαζί με τον εκλεγμένο πρόεδρο και την Εθνοσυνέλευση, γνωρίζουν πλήρως ότι αν το καθεστώς πέσει, θα αντιμετωπίσουν την ίδια μοίρα. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα υψώσουν λευκή σημαία και θα παραδοθούν εύκολα στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, σε περίπτωση που το καθεστώς πέσει υπό το βάρος μιας συνδυασμένης εσωτερικής εξέγερσης και εξωτερικής πίεσης, τίθεται το ερώτημα: ποια είναι η εναλλακτική λύση;

Πολλοί Ιρανοί είναι δυσαρεστημένοι με το καθεστώς, αλλά δεν υπάρχει οργανωμένη αντιπολίτευση υπό έναν ηγέτη που να ενώνει το έθνος.

Ο γιος του πρώην Σάχη, ο πρίγκιπας Ρεζά Παχλάβι, έχει κερδίσει κάποια δημοτικότητα. Τις τελευταίες ημέρες έχει εκφραστεί στο X, λέγοντας στους συμπατριώτες του Ιρανούς:

Το τέλος της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι το τέλος του 46χρονου πολέμου της εναντίον του ιρανικού έθνους. Ο μηχανισμός καταστολής του καθεστώτος καταρρέει. Το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι μια εθνική εξέγερση για να τερματιστεί μια για πάντα αυτός ο εφιάλτης.

