Αλάνις Μόρισετ: «Αν οι άνδρες δεν μπορούσαν να κάνουν σεξ μαζί μου, δεν ήξεραν τι να κάνουν μαζί μου»

«Έκανε το όνομά της με ύμνους γεμάτους οργή – και πούλησε 75 εκατομμύρια δίσκους στη διαδικασία. Τώρα, με μια πολυαναμενόμενη εμφάνιση στο Glastonbury, η μητέρα της γης που ζει στην Καλιφόρνια είναι έτοιμη να ξεσπάσει ξανά…» γράφει η Charlotte Edwardes στον Guardian και συνεχίζει: «Η Αλάνις Μόρισετ ρωτάει ποια εκδοχή της θέλω να ακούσω, την ορμονική σκύλα που έχει πολλά να πει, τη γυναίκα που ικανοποιεί τους ανθρώπους, που είναι ευγενική και δεκτική; Είναι όλες εδώ».

Είναι 9 το πρωί στο ηλιόλουστο Λος Άντζελες και η καναδικής καταγωγής τραγουδίστρια και τραγουδοποιός φοράει ένα ατημέλητο μπλουζάκι, με τα κυματιστά μαλλιά της χαλαρά. Γνωρίζει εδώ και καιρό ότι η ζωή της είναι γεμάτη αντιφάσεις. «Έχω 14 διαφορετικές απόψεις για ένα πράγμα».

Οι θεραπευτικές τέχνες

Γι’ αυτό, σε ηλικία 19 ετών, έγραψε το Hand In My Pocket (οι στίχοι περιλαμβάνουν: I’m high, but I’m grounded / I’m sane, but I’m overwhelmed), έναν από τους πολλούς ύμνους στο Jagged Little Pill, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από 30 χρόνια αυτόν τον μήνα.

Η Μόρισετ μιλάει δημόσια για το τραύμα ή την ολότητα σε αντίθεση με την ευεξία, την καριέρα, την τέχνη και τον φεμινισμό. Φιλοξένησε ένα podcast αφιερωμένο σε αυτά τα θέματα. «Οι θεραπευτικές τέχνες», λέει, προσθέτοντας με έντονο ύφος: «Είμαι από την Καλιφόρνια, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Από την Καλιφόρνια, γιατί αν ήμουν σε οποιαδήποτε άλλη πολιτεία θα μπορούσε να εκραγεί το κεφάλι μου».

«Λίγες ημέρες μετά τη συνομιλία μας, η πόλη φωτίστηκε ξανά, αυτή τη φορά με διαδηλώσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ για τη μετανάστευση, οι οποίες εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα μετά την ανάπτυξη της εθνικής φρουράς από τον πρόεδρο των ΗΠΑ» γράφει η Charlotte Edwardes.

Το βράδυ πριν η Μόρισετ και η οικογένειά της αναχωρήσουν για τη Νορβηγία για το πρώτο ραντεβού της καλοκαιρινής περιοδείας της, ο δήμαρχος του Λος Άντζελες επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας. Πώς ζει η Αλάνις στην Αμερική του Τραμπ; «Το δώρο του να ταξιδεύω στον πλανήτη είναι ότι παίρνω φευγαλέες ματιές για το πώς αντιλαμβάνεται η διεθνής κοινότητα την Αμερική» λέει.

H Αλάνις Μόρισετ και η κόρη της Onyx

Εθισμός στον έπαινο

Η μέντορας της Μόρισετ, η αείμνηστη συγγραφέας και ειδικός σε θέματα εθισμού Pia Mellody, είχε πει κάποτε ότι το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα ήταν η πνευματική της πρακτική. «Το ίδιο κι εγώ. Έτσι, αν βλέπεις ένα καθαρό περιβάλλον, σημαίνει ότι έκανα διαλογισμό» αναφωνεί η Αλάνις.

Εδώ και καιρό είναι ειλικρινής σχετικά με τον εθισμό, και μάλιστα σκόπιμα. «Ονομάζω τον εθισμό “μέτρο αναζήτησης ανακούφισης” που τελικά σε σκοτώνει». Η δουλειά, ο έρωτας, το σεξ και τα ψώνια, αυτά μετράνε για εκείνη.

Το να είσαι εργασιομανής είναι «ιδιαίτερα» δύσκολο. «Επειδή ο εθισμός στη δουλειά ονομάζεται και εθισμός στον έπαινο». Για παράδειγμα: «Αν έλεγα, ω, έπαιρνα ηρωίνη μέχρι τις τέσσερις το πρωί και λιποθύμησα, οι άνθρωποι θα έλεγαν, ω, σκατά, η σκύλα χρειάζεται βοήθεια.

»Αλλά αν έλεγα, δούλευα μέχρι τελικής πτώσης για αυτή την προθεσμία και τελείωσα στις 4.15 π.μ.», οι άνθρωποι θα με χτυπούσαν στην πλάτη και θα έλεγαν, μπράβο κορίτσι μου. Είναι εξίσου διαβρωτικό. Κάθε εθισμό αν συνεχίσουμε να τον ακολουθούμε, θα πεθάνουμε. Είναι υπέροχο για είκοσι λεπτά, μετά είσαι νεκρός».

Πίσω από την εφηβική γυαλάδα, βέβαια, υπήρχαν «οι αρπακτικοί άντρες, οι εκμεταλλευτικές οικονομικές συμφωνίες, οι επικρίσεις για την εμφάνιση και το βάρος της. Όλα αυτά, σε μια εποχή που εξυμνούσε το μέγεθος μηδέν, εδραίωσαν μια σοβαρή διατροφική διαταραχή»

Σε συνεχή κίνηση

Γεννημένη στην Οτάβα, η Αλάνις Μόρισετ ήταν ένα από τα τρία παιδιά του δασκάλου Alan Morissette και της Georgia Feuerstein. Έχει έναν μεγαλύτερο αδελφό, τον Chad, και έναν δίδυμο αδελφό, τον Wade. Σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες ήταν ένα παιδί σε συνεχή κίνηση, πάντα γυρνούσε, τραγουδούσε. «Ο δίδυμος αδελφός μου συνήθιζε να αστειεύεται ότι έπαιζε ποδόσφαιρο ενώ εγώ έγραφα τραγούδια για τη μοίρα», έχει πει.

Στην ηλικία των 10 ετών, η Μόρισετ – με χτένισμα Lady Di και τζιν – εμφανίστηκε σε πέντε επεισόδια της παιδικής σειράς του Nickelodeon You Can’t Do That on Television. Χρησιμοποίησε τα χρήματα που κέρδισε για να φτιάξει το πρώτο της άλμπουμ. Παράλληλα, ήταν κολυμβήτρια αγώνων με ένα εξοντωτικό πρόγραμμα προπόνησης.

Κοιμόταν στο θρανίο

Λίγο καιρό μετά, υπέγραψε συμβόλαιο με την MCA, η οποία τη μετέτρεψε σε μια άθλια ποπ πριγκίπισσα που χορεύει με χορευτικές κινήσεις τύπου Paula Abdul με σταυρό και σουτιέν τοπ. Άνοιξε ακόμη και για τον ράπερ Vanilla Ice.

Έγραφε δίσκους σε στούντιο μέχρι τις 3 το πρωί και εξακολουθούσε να πηγαίνει σχολείο – ακόμα κι αν το θρανίο στην τάξη ήταν απλώς μια ευκαιρία να προλάβει να κοιμηθεί. Πίσω από την εφηβική γυαλάδα, βέβαια, υπήρχαν «οι αρπακτικοί άντρες, οι εκμεταλλευτικές οικονομικές συμφωνίες, οι επικρίσεις για την εμφάνιση και το βάρος της. Όλα αυτά, σε μια εποχή που εξυμνούσε το μέγεθος μηδέν, εδραίωσαν μια σοβαρή διατροφική διαταραχή».

Γράφοντας, γράφοντας, γράφοντας, γράφοντας

Μετά το λύκειο, έμαθε να παίζει κιθάρα και άρχισε να γράφει τραγούδια. Σε ηλικία 19 ετών, μετακόμισε στο Λος Άντζελες και περνούσε τις μέρες της προσπαθώντας να προσανατολιστεί σε μια κουλτούρα όπου κανείς δεν της έκανε καμία ερώτηση και απλά γράφοντας, γράφοντας, γράφοντας στην παραλία. Η μουσική ήταν ξαφνικά μια διέξοδος. Οι στίχοι της ήταν, «ψυχολογικά, πνευματικά, συναισθηματικά ενημερωμένοι».

Υπέγραψε με την εταιρεία Maverick της Madonna και το Jagged Little Pill κυκλοφόρησε όταν ήταν 21 ετών, πουλώντας μισό εκατομμύριο αντίτυπα σε μία εβδομάδα. Παρ’ όλα αυτά, ήταν μια «δύσκολη εποχή» για να είσαι σόλο καλλιτέχνης. «Δεν υπήρχε κανείς πίσω από τον οποίο να κρυφτείς. Αυτό που διαπίστωσα όσον αφορά την υπέροχη πατριαρχία, ήταν ότι εκείνη την εποχή αν οι άντρες δεν μπορούσαν να με γ@μήσουν, δεν ήξεραν τι να κάνουν μαζί μου».

Το μέγεθος μηδέν και η θεραπεία με MDMA

Παίρνει μια βαθιά ανάσα και λέει: «Και γι’ αυτό η περιεμμηνόπαυση είναι τόσο σπουδαία, γιατί τώρα δεν υπάρχει καμία επιθυμία να παρουσιαστώ ως κάτι που δεν είμαι. Πέρασα 25 χρόνια προσπαθώντας να είμαι κάποια που δεν είχε αυτό το ταμπεραμέντο. Στα 51 μου, νιώθω όπως ακριβώς είμαι».

Λέει ότι η εμμηνόπαυση είναι «σκληρή και καταπληκτική, και τα δύο».

Μισεί το γεγονός ότι η υπερσεξουαλικότητα των δεκαετιών του ’90 και του ’00 επέστρεψε. Ότι το «μέγεθος μηδέν» επέστρεψε. «Νομίζαμε ότι όλη αυτή η εποχή είχε τελειώσει, σωστά; Το τακτοποιήσαμε αυτό! Έτσι δεν είναι; Ω, δεν το κάναμε. Μας έπεσε η μπάλα. Το θέμα της

Η Μόρισετ πιστεύει ότι η ιατρική θα πρέπει να αγκαλιάσει όλα τα «woo-woo», συμπεριλαμβανομένης της ψιλοκυβίνης (η παραισθησιογόνος ένωση που βρίσκεται σε ορισμένα μανιτάρια) ή των θεραπειών MDMA για τη διαταραχή μετατραυματικού στρες»

«Νομίζω ότι όλα αυτά είναι φανταστικά. Το μέλλον της ιατρικής – η φαρμακευτική ίσως δεν θα χαρεί τόσο πολύ αν το ακούσει αυτό – είναι η πρόληψη, η αποτροπή των πραγμάτων στο πέρασμα- η κατανόηση των πραγμάτων ορμονικά, συναισθηματικά, περιστασιακά, σε σχέση με τα τραύματα του παρελθόντος. Έτσι, αυτό περιλαμβάνει μικροδοσολογία, κεταμίνη ή ό,τι άλλο χρειάζεται να κάνετε. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο- οι άνθρωποι ξέρουν πλέον πώς να το κάνουν αυτό, οπότε είμαι ενθουσιασμένη».

*Με στοιχεία από theguardian.com