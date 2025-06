Το μήνυμα της Euroleague για τον Παπαπέτρου (pic)

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση ότι ο Ιωάννης Παπαπέτρου σταματάει το μπάσκετ, σε ηλικία μόλις 31 ετών, εξαιτίας των τραυματισμών που τον ταλαιπωρούσαν.

Η είδηση κάνει τον γύρο της Ευρώπης και έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση σε όλους τους μπασκετόφιλους, οι οποίοι δεν περίμεναν προφανώς αυτή την εξέλιξη. Κανείς δεν το περίμενε.

Η Euroleague έστειλε το δικό της μήνυμα για την απόσυρση του διεθνούς φόργουορντ του Παναθηναϊκού, συνοδευόμενο από το εξής μήνυμα.

«Συγχαρητήρια για τη σπουδαία καριέρα σου και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο νέο σου κεφάλαιο», αναφέρει χαρακτηριστικά η διοργανώτρια αρχή της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης του μπάσκετ.

Ioannis Papapetrou announced his retirement from basketball.

Congratulations on a great career and we wish you all the best in your new chapter! pic.twitter.com/M7QkF4CDAm

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 22, 2025