Ολυμπιακός: Και ο Λουτσιάνο στο Καραϊσκάκης με τη συλλεκτική φανέλα (vid)

Μετά τον Τζιοβάνι και ο Λουτσιάνο βρέθηκε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε βίντεο με τον Βραζιλιάνο πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας να φορά την συλλεκτική φανέλα των «ερυθρόλευκων», στους χώρους του Φαληρικού γηπέδου.

Ο Ολυμπιακός συμπλήρωσε φέτος 100 χρόνια ζωής, με τους δύο Βραζιλιάνους παίκτες, που έγραψαν τη δική τους ιστορία με τα «ερυθρόλευκα», να… ποζάρουν με την επετειακή εμφάνιση.

🔴⚪💯 Ο Λουτσιάνο επισκέφτηκε το Γ. Καραϊσκάκης και φόρεσε με περηφάνεια την ιστορική μας φανέλα για τα 100 χρόνια ένδοξης ιστορίας του Συλλόγου μας. ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ! / Luciano de Souza visited our stadium and proudly wore our historic jersey in honour of our… pic.twitter.com/dFOQVRvHz4

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 21, 2025