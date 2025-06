Μπενφίκα – Όκλαντ Σίτι 6-0: Ένα γκολ και δύο ασίστ ο Παυλίδης, «άλμα» πρόκρισης για τους Πορτογάλους (vids)

Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να… οργιάζει με γκολ και δύο ασίστ, η Μπενφίκα διέλυσε με 6-0 την Όκλαντ Σίτι για τη δεύτερη αγωνιστική του 3ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων και έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στη φάση των 16.

Οι Αετοί άνοιξαν το σκορ στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, με τον Ντι Μαρία να ευστοχεί σε πέναλτι για το 1-0.

Στο 52΄ο Έλληνας επιθετικός χόρεψε την άμυνα της Όκλαντ Σίτι κι εκτέλεσε άψογα στη γωνία για το 2-0.

Δέκα λεπτά αργότερα πήρε τη σκυτάλη ο Σάντσες που με μακρινό σουτ και μπόλικη δόση τύχης πέτυχε το τρίτο γκολ των Αετών.

Στο 76′ ο Παυλίδης από εκτελεστής έγινε δημιουργός και… σέρβιρε το 4-0 στον Μπαρέιρο, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κοντινή προβολή.

Ο Μπαρέιρο δυο λεπτά αργότερα ανέβασε ακόμα περισσότερο τον δείκτη του σκορ με πλασέ σε κενό τέρμα (5-0).

78' GOAL! @SLBenfica are on a roll here, and Barreiro scores the fifth one for the Portuguese club

Τέλος στον «χορό» των γκολ έβαλε ο Άνχελ Ντι Μαρία και πάλι από το σημείο του πέναλτι στο 90΄+8

ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Τρουμπίν, Σίλβα (86′ Μπαϊράμι), Οταμέντι, Ορσένς (71′ Γκουβέια), Καρέρας (46′ Νταλ), Μπαρέιρο, Κόκτσου (61′ Σάντσες), Πρεστιάνι (71′ Ρέγκο), Ντι Μαρία, Ακτούρκογλου (62′ Σχιέλντερουπ), Παυλίδης.

ΟΚΛΑΝΤ ΣΙΤΙ: Γκάροου, Χάιερ (79′ Γκρέι), Μπόξαλ, Μίτσελ, Λάγκος, Μπελ, Ίλιτς (60′ Μάνουελ), Ζιού (46′ Γκαρίγκα), Ζεμπ (60′ Μάνικαμ), Γιού (61′ Έλις), Μπεβάν (73′ Ντε Βρις).

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στον 3ο όμιλο

Μπενφίκα – Όκλαντ Σίτι 6-0

21/06, 04:00 Μπάγερν – Μπόκα Τζούνιορς

Η βαθμολογία στον 3ο όμιλο

1 Μπενφίκα 4 βαθμοί (2 αγώνες)

2 Μπάγερν 3 βαθμοί (1 αγώνας)

3 Μπόκα Τζούνιορς 1 βαθμός (1 αγώνας)

4 Όκλαντ Σίτι 0 βαθμοί (2 αγώνες)