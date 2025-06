«Σε προχωρημένες επαφές με τον Παναθηναϊκό ο Τζαμπάρι Πάρκερ» (pic)

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει για τα καλά τον σχεδιασμό του για την επόμενη σεζόν, έχει ήδη κλείσει τον Τι Τζέι Σορτς και τον Βασίλη Τολιόπουλο, όμως φαίνεται πως ετοιμάζει και την τρίτη του μεταγραφή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «Buzz Sport», οι πράσινοι ψάχνουν έναν παίκτη στο 3-4 και ο Τζαμπάρι Πάρκερ φέρεται να είναι η επιλογή τους, με το δημοσίευμα να τονίζει ότι αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα το φετινό καλοκαίρι.

Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του είναι το φαβορί για την απόκτηση του Τζαμπάρι Πάρκερ, ο οποίος για δύο χρόνια που αγωνίστηκε στη Βαρκελώνη είχε περισσότερα από 5.500.000 δολάρια συνολικές απολαβές.

Jabari Parker will surely leave FC Barcelona this summer. Panathinaikos BC is currently a front-runner to sign him! 🍀

Olimpia Milano is also a strong candidate per sources. #paobc #panathinaikosbc #olybc #olympiacosbc #olimpiamilano #Fenerbahçe #panathinaikosbc pic.twitter.com/9wXAqr6zxQ

