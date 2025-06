Ο Φουρνιέ τρόλαρε τον Παπανικολάου: «Προσπάθησε το ίδιο κάρφωμα φέτος και πήγε να σπάσει την πλάτη του» (vid)

Ο Εβάν Φουρνιέ προσαρμόστηκε πλήρως με την ταχύτητα του… φωτός στον Ολυμπιακό και έχει άριστες σχέσεις με τους συμπαίκτες του, παρά τον μόλις έναν χρόνο παρουσίας του στην ομάδα του Πειραιά.

Μάλιστα, δεν χάνει την ευκαιρία να τους… τρολάρει, εφόσον του δοθεί η κατάλληλη αφορμή. Αυτή λοιπόν του δόθηκε από τη Euroleague, η οποία θυμήθηκε το απίθανο ανάποδο κάρφωμα του Κώστα Παπανικολάου κόντρα στη Σιένα τη σεζόν 2011/12. Ο Γάλλος φόργουορντ άρπαξε την ευκαιρία και «πείραξε» τον αρχηγό των «ερυθρόλευκων» για την ηλικία του.

«Προσπάθησε το ίδιο κάρφωμα στην προπόνηση φέτος και κόντεψε να σπάσει την πλάτη του», έγραψε συγκεκριμένα ο διεθνής γκαρντ στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X».

He tried the same dunk in practice this year and he almost broke his back🤣🤣🤣😘 https://t.co/RIY3ZecPzX

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) June 19, 2025