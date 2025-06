Φουρνιέ: «It’s Mykonos Time» (pic)

Ο Εβάν Φουρνιέ απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο που έχει μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και προγραμματίζει τον επόμενο προορισμό των διακοπών του.

Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, αφού «μαγεύτηκε» από τις διακοπές του στην Ζάκυνθο, επιθυμεί να συνεχίσει το τουρ στα ελληνικά νησιά, καθώς θέλει να επισκεφτεί και την Μύκονο.

Ο 32χρονος Γάλλος, όπως συνηθίζει, πραγματοποίησε ανάρτηση στο X και ζήτησε την γνώμη των ακόλουθών του σχετικά με το ποια είναι τα highlights της Μυκόνου και τι πρέπει να δει όταν θα πραγματοποιήσει τις διακοπές του εκεί.

Ok my friends its time…Mykonos highlights???😈

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) June 17, 2025